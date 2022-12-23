https://ria.ru/20221223/ucheniya-1840913820.html

Индонезия пригласила Канаду, КНДР и Россию участвовать в военных учениях

Индонезия пригласила Канаду, КНДР и Россию участвовать в военных учениях - РИА Новости, 23.12.2022

Индонезия пригласила Канаду, КНДР и Россию участвовать в военных учениях

Военно-морские силы Индонезии пригласили Южную и Северную Кореи, а также Россию и США, принять участие в учениях "Комодо" в июне 2023 года, заявил адмирал флота РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T17:15

2022-12-23T17:15

2022-12-23T17:15

индонезия

россия

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

канада

сша

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Военно-морские силы Индонезии пригласили Южную и Северную Кореи, а также Россию и США, принять участие в учениях "Комодо" в июне 2023 года, заявил адмирал флота страны Денни Прасетио. "ВМС Индонезии приглашает 47 стран, в том числе обе Кореи, США, Россию и Канаду, принять участие в многосторонних учениях", - заявил Прасетио, слова которого приводит индонезийское агентство ANTARA. Адмирал добавил, что Индонезия "понимает конфликт между Северной и Южной Кореями, но проблем с участием обеих стран в многосторонних учениях не видит". Военно-морские учения "Комодо" проводятся каждые два года с 2014 года. Южная Корея принимала участие в учениях в октябре 2021 года в качестве наблюдателя. Свое участие в 2023 году страна еще не подтверждала. Ранее научный советник по вопросам безопасности правящей Демократической партии борьбы Индонезии Рахакундини Бакри Конни заявила РИА Новости, что 19 декабря в Индонезии был назначен новый командующий войсками страны Юдо Маргоно, который сменил западно-ориентированного предшественника Андику Перкасу. По словам политика, новое командование силами обороны даст Индонезии импульс пересмотреть военную доктрину и возобновить переговоры о закупке вооружения из России

https://ria.ru/20221220/indoneziya-1840029490.html

индонезия

россия

кндр (северная корея)

южная корея

канада

сша

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

индонезия, россия, в мире, кндр (северная корея), южная корея, канада, сша