https://ria.ru/20221223/ucheniya-1840913820.html
Индонезия пригласила Канаду, КНДР и Россию участвовать в военных учениях
Индонезия пригласила Канаду, КНДР и Россию участвовать в военных учениях - РИА Новости, 23.12.2022
Индонезия пригласила Канаду, КНДР и Россию участвовать в военных учениях
Военно-морские силы Индонезии пригласили Южную и Северную Кореи, а также Россию и США, принять участие в учениях "Комодо" в июне 2023 года, заявил адмирал флота РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:15
2022-12-23T17:15
2022-12-23T17:15
индонезия
россия
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
канада
сша
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Военно-морские силы Индонезии пригласили Южную и Северную Кореи, а также Россию и США, принять участие в учениях "Комодо" в июне 2023 года, заявил адмирал флота страны Денни Прасетио. "ВМС Индонезии приглашает 47 стран, в том числе обе Кореи, США, Россию и Канаду, принять участие в многосторонних учениях", - заявил Прасетио, слова которого приводит индонезийское агентство ANTARA. Адмирал добавил, что Индонезия "понимает конфликт между Северной и Южной Кореями, но проблем с участием обеих стран в многосторонних учениях не видит". Военно-морские учения "Комодо" проводятся каждые два года с 2014 года. Южная Корея принимала участие в учениях в октябре 2021 года в качестве наблюдателя. Свое участие в 2023 году страна еще не подтверждала. Ранее научный советник по вопросам безопасности правящей Демократической партии борьбы Индонезии Рахакундини Бакри Конни заявила РИА Новости, что 19 декабря в Индонезии был назначен новый командующий войсками страны Юдо Маргоно, который сменил западно-ориентированного предшественника Андику Перкасу. По словам политика, новое командование силами обороны даст Индонезии импульс пересмотреть военную доктрину и возобновить переговоры о закупке вооружения из России
https://ria.ru/20221220/indoneziya-1840029490.html
индонезия
россия
кндр (северная корея)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, россия, в мире, кндр (северная корея), южная корея, канада, сша
Индонезия, Россия, В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Канада, США
Индонезия пригласила Канаду, КНДР и Россию участвовать в военных учениях
Индонезия пригласила Южную Корею, КНДР и Россию участвовать в совместных военных учениях
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости.
Военно-морские силы Индонезии пригласили
Южную и Северную Кореи, а также Россию и США, принять участие в учениях "Комодо" в июне 2023 года, заявил адмирал флота страны Денни Прасетио.
"ВМС Индонезии приглашает 47 стран, в том числе обе Кореи, США, Россию и Канаду, принять участие в многосторонних учениях", - заявил Прасетио, слова которого приводит индонезийское агентство ANTARA.
Адмирал добавил, что Индонезия "понимает конфликт между Северной и Южной Кореями, но проблем с участием обеих стран в многосторонних учениях не видит".
Военно-морские учения "Комодо" проводятся каждые два года с 2014 года. Южная Корея принимала участие в учениях в октябре 2021 года в качестве наблюдателя. Свое участие в 2023 году страна еще не подтверждала.
Ранее научный советник по вопросам безопасности правящей Демократической партии борьбы Индонезии Рахакундини Бакри Конни заявила РИА Новости, что 19 декабря в Индонезии был назначен новый командующий войсками страны Юдо Маргоно, который сменил западно-ориентированного предшественника Андику Перкасу. По словам политика, новое командование силами обороны даст Индонезии импульс пересмотреть военную доктрину и возобновить переговоры о закупке вооружения из России