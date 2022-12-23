https://ria.ru/20221223/tver-1840914060.html

Военная академия ВКО имени Маршала Жукова в Твери отметила 65-летие

Военная академия ВКО имени Маршала Жукова в Твери отметила 65-летие - РИА Новости, 23.12.2022

Военная академия ВКО имени Маршала Жукова в Твери отметила 65-летие

Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова в Твери в пятницу отметила 65-летие со дня основания, сообщает... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T17:15

2022-12-23T17:15

2022-12-23T17:15

тверская область

игорь руденя

тверь

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ТВЕРЬ, 23 дек – РИА Новости. Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова в Твери в пятницу отметила 65-летие со дня основания, сообщает пресс-служба регионального правительства.Коллектив и ветеранов учреждения поздравили губернатор региона Игорь Руденя, депутат Государственной думы РФ Владимир Васильев, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев.Перед началом мероприятия Руденя пообщался с курсантами академии, которые продемонстрировали главе региона свои разработки."Тверская область гордится тем, что на нашей земле работает одно из ведущих высших военных учебных заведений России. В любые исторические эпохи преподаватели академии успешно решали главную задачу – это подготовка и воспитание высокообразованных офицеров, развитие военной науки, содействие росту обороноспособности нашей страны и дружественных государств", – подчеркнул Руденя.Губернатор отметил, что сегодня выпускники академии составляют основу воздушно-космической обороны страны, вносят вклад в защиту безопасности и суверенитета России, совершенствование вооружения и военной техники.Военная академия готовит командиров, научно-педагогические кадры и выполняет исследования по широкому спектру наук. Обучение в академии осуществляется на учебно-материальной базе, основой которой является единая система из более 40 учебных командных пунктов всех звеньев управления с возможностью моделирования практически любой обстановки.С академией ВКО связаны имена таких выдающихся военачальников, как маршалы Советского Союза Сергей Бирюзов и Павел Батицкий, главные маршалы авиации Александр Колдунов и Павел Жигарев, маршалы авиации Василий Судец и Георгий Зимин. В стенах академии работали 12 Героев Советского Союза.

https://ria.ru/20221220/dorogi-1840002119.html

тверь

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, тверь