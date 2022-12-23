https://ria.ru/20221223/tseny-1840756937.html

Новак спрогнозировал стоимость нефти в 2023 году от 70 до 100 долларов

Новак спрогнозировал стоимость нефти в 2023 году от 70 до 100 долларов - РИА Новости, 23.12.2022

Новак спрогнозировал стоимость нефти в 2023 году от 70 до 100 долларов

Мировые цены на нефть в 2023 году, скорее всего, будут находиться в текущем диапазоне, но возможны всплески, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T10:52

2022-12-23T10:52

2022-12-23T12:57

экономика

цены на нефть

в мире

александр новак

россия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть в 2023 году, скорее всего, будут находиться в текущем диапазоне, но возможны всплески, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Сегодня цена отражает реальную ситуацию, недавно она была 100 долларов, опускалась до 70. То есть такая волатильность существует между 70 и 100 долларами. Я думаю, что вот в пределах этого диапазона, возможно, скорее всего, и будут цены в следующем году", — пояснил зампред правительства.Он отметил, что при этом никто не знает, какие "черные лебеди" могут возникнуть на мировом рынке нефти. Так, вмешательство европейцев в рыночные инструменты может мешать нормальному ценообразованию, могут быть всплески из-за дефицитов на отдельных рынках.Дисконт на нефть Urals, который после введения потолка цен немного подрос, снова снизится, продолжил Новак.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Также он отметил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах.

https://ria.ru/20221223/gaz-1840755475.html

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экономика, цены на нефть, в мире, александр новак, россия