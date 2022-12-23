10:52 23.12.2022 (обновлено: 12:57 23.12.2022)
Новак спрогнозировал стоимость нефти в 2023 году от 70 до 100 долларов
Новак: мировые цены на нефть в 2023 году могут колебаться от 70 до ста долларов за баррель
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Александр Новак
Заместитель председателя правительства России Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть в 2023 году, скорее всего, будут находиться в текущем диапазоне, но возможны всплески, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Сегодня цена отражает реальную ситуацию, недавно она была 100 долларов, опускалась до 70. То есть такая волатильность существует между 70 и 100 долларами. Я думаю, что вот в пределах этого диапазона, возможно, скорее всего, и будут цены в следующем году", — пояснил зампред правительства.
Он отметил, что при этом никто не знает, какие "черные лебеди" могут возникнуть на мировом рынке нефти. Так, вмешательство европейцев в рыночные инструменты может мешать нормальному ценообразованию, могут быть всплески из-за дефицитов на отдельных рынках.
Дисконт на нефть Urals, который после введения потолка цен немного подрос, снова снизится, продолжил Новак.
"На сегодняшний день цена нефти примерно торгуется на уровне 80 долларов за баррель марки Brent, а марки Urals — это основная марка российской нефти, которая торгуется на западном направлении, — с дисконтом торгуется. Дисконт этот был высоким в начале года, потом снизился в два раза, сейчас он тоже из-за неопределенности несколько вырос. Я уверен, что сейчас стабилизация произойдет", — пояснил вице-премьер.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Также он отметил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах.