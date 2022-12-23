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В России открылся первый центр сопровождения молодежи с инвалидностью

В России открылся первый центр сопровождения молодежи с инвалидностью - РИА Новости, 24.12.2022

В России открылся первый центр сопровождения молодежи с инвалидностью

Первый в России арт-кластер для молодежи с физической инвалидностью "ОККОЛО" открылся на Кубани, рассказала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-23T21:04

2022-12-23T21:04

2022-12-24T09:04

общество

мария львова-белова

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Первый в России арт-кластер для молодежи с физической инвалидностью "ОККОЛО" открылся на Кубани, рассказала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время визита в Краснодарский край. "Мы сегодня открываем арт-кластер "ОККОЛО". Это трудовые мастерские, центр развития молодых талантливых людей с инвалидностью. Он стал первым центром в рамках нашей стратегической программы "Сопровождение через всю жизнь". А это помощь семьям, воспитывающих детей с инвалидностью. Нам очень важно, чтобы у семьи появлялась линейка помощи, чтобы родители знали, что их ребёнок не останется в одиночестве. Что будут образовательные возможности, возможности в трудоустройстве, в его творческом потенциале. Как раз центр "ОККОЛО" именно на это и направлен. Он будет самым первым и будет распространять эту практику дальше на 10 пилотных регионов, которые появятся в следующем году", - сообщила Львова-Белова. Также детский омбудсмен анонсировала открытие службы "Дети в семье". "Это команда, которая будет работать на то, чтобы малышей не было в "домах ребёнка", чтобы мы могли поддержать семью и не дать ребёнку попасть в учреждение. Либо, если мы понимаем, что у семьи нет реабилитационного потенциала, нет желания и готовности к воспитанию ребёнка, то тогда мы будем искать и устраивать в замещающую семью", - рассказала Львова-Белова. По словам детского омбудсмена, активное открытие подростковых пространств в следующем году начнется и в небольших населенных пунктах . "Если в этом в этом году, в рамках нашей стратегической программы, мы открыли восемнадцать подростковых пространств в городах. В основном, это были именно областные центры, то следующий этап направлен на отдалённые территории - села, станицы. Там, где подросткам нечего предложить", - отмечает Львова-Белова. Она рассказал, что это будут так называемые "третьи места", то есть "это не школа, не дом, а место, где подросток может прийти и получить как помощь специалистов, так и отдохнуть", - заключила детский омбудсмен.

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общество, мария львова-белова, россия, краснодарский край