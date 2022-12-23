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В Кремле рассказали о единственном способе завершить спецоперацию
В Кремле рассказали о единственном способе завершить спецоперацию - РИА Новости, 23.12.2022
В Кремле рассказали о единственном способе завершить спецоперацию
Любой конфликт решается за столом переговоров, при этом в ситуации с Украиной речь идет прежде всего о завершении специальной военной операции по достижении ее... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:50
2022-12-23T12:50
2022-12-23T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
владимир путин
россия
украина
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Любой конфликт решается за столом переговоров, при этом в ситуации с Украиной речь идет прежде всего о завершении специальной военной операции по достижении ее целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, и чем быстрее это станет понятно Киеву, тем лучше. "Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров, это неоднократно говорилось. Но, конечно же, речь прежде всего идёт о скорейшем завершении специальной военной операции путем достижения тех целей, которые перед собой РФ ставит", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840697627.html
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, украина, киев, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков
12:50 23.12.2022 (обновлено: 15:27 23.12.2022)
В Кремле рассказали о единственном способе завершить спецоперацию
Песков: спецоперация может быть завершена только при достижении поставленных целей