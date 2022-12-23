https://ria.ru/20221223/tseli-1840800466.html

В Кремле рассказали о единственном способе завершить спецоперацию

В Кремле рассказали о единственном способе завершить спецоперацию - РИА Новости, 23.12.2022

В Кремле рассказали о единственном способе завершить спецоперацию

Любой конфликт решается за столом переговоров, при этом в ситуации с Украиной речь идет прежде всего о завершении специальной военной операции по достижении ее... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:50

2022-12-23T12:50

2022-12-23T15:27

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

владимир путин

россия

украина

киев

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Любой конфликт решается за столом переговоров, при этом в ситуации с Украиной речь идет прежде всего о завершении специальной военной операции по достижении ее целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, и чем быстрее это станет понятно Киеву, тем лучше. "Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров, это неоднократно говорилось. Но, конечно же, речь прежде всего идёт о скорейшем завершении специальной военной операции путем достижения тех целей, которые перед собой РФ ставит", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840697627.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, украина, киев, дмитрий песков