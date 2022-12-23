https://ria.ru/20221223/trevoga-1840890455.html

В еще одной области Украины объявили воздушную тревогу

В еще одной области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.12.2022

В еще одной области Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:17

2022-12-23T16:17

2022-12-23T16:58

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

николаевская область

киев

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры. Согласно данным, тревога была объявлена в 15.00 (16.00 мск). Ранее тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

николаевская область

киев

одесская область

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денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, николаевская область, киев, вооруженные силы рф, в мире, одесская область