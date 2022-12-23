https://ria.ru/20221223/trevoga-1840702707.html

В восточных регионах Украины звучит воздушная тревога

В восточных регионах Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 23.12.2022

В восточных регионах Украины звучит воздушная тревога

В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры Украины. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T00:41

2022-12-23T00:41

2022-12-23T01:06

специальная военная операция на украине

украина

киев

днепропетровская область

вооруженные силы рф

в мире

владимир путин

денис шмыгаль

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры Украины.Сигнал тревоги объявили в восточных регионах страны практически одновременно.Кроме того, воздушная тревога зазвучала в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Позже издание "Страна.ua" сообщило о взрыве в Днепропетровской области.Российская армия с начала октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин назвал это ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, на Украине не осталось практически ни одного энергетического объекта, который не подвергся атаке. Повреждены все ТЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Президент Владимир Зеленский признал, что полностью восстановить энергосистему сейчас невозможно.

https://radiosputnik.ria.ru/20221222/vzryvy-1840667034.html

https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840475075.html

украина

киев

днепропетровская область

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украина, киев, днепропетровская область, вооруженные силы рф, в мире, владимир путин, денис шмыгаль, владимир зеленский