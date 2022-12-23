https://ria.ru/20221223/tomsk-1840715255.html

В Томской области погибли три человека в ДТП с грузовиком

В Томской области погибли три человека в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 23.12.2022

В Томской области погибли три человека в ДТП с грузовиком

Три человека погибли и один пострадал рано утром в пятницу в ДТП в Томской области, где легковой Nissan столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, сообщает... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T06:14

2022-12-23T06:14

2022-12-23T06:14

происшествия

авто

томская область

томский район

mercedes

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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Три человека погибли и один пострадал рано утром в пятницу в ДТП в Томской области, где легковой Nissan столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, водитель грузового автомобиля после аварии доставлен в больницу. На месте ДТП находится и координирует работу правоохранительных органов прокурор Томского района Сергей Иванов. Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20221222/avariya-1840589641.html

томская область

томский район

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происшествия, авто, томская область, томский район, mercedes