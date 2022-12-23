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В Томской области погибли три человека в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 23.12.2022
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В Томской области погибли три человека в ДТП с грузовиком
В Томской области погибли три человека в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 23.12.2022
В Томской области погибли три человека в ДТП с грузовиком
Три человека погибли и один пострадал рано утром в пятницу в ДТП в Томской области, где легковой Nissan столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, сообщает... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T06:14
2022-12-23T06:14
происшествия
авто
томская область
томский район
mercedes
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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Три человека погибли и один пострадал рано утром в пятницу в ДТП в Томской области, где легковой Nissan столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, водитель грузового автомобиля после аварии доставлен в больницу. На месте ДТП находится и координирует работу правоохранительных органов прокурор Томского района Сергей Иванов. Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
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томская область
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происшествия, авто, томская область, томский район, mercedes
Происшествия, Авто, Томская область, Томский район, Mercedes
06:14 23.12.2022
 
В Томской области погибли три человека в ДТП с грузовиком

Прокуратура Томской области сообщила о трех погибших в результате ДТП с грузовиком

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Три человека погибли и один пострадал рано утром в пятницу в ДТП в Томской области, где легковой Nissan столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, сообщает прокуратура региона.
"Сегодня, 23 декабря 2022 года, в 05.30 (01.30 мск) на трассе Томск-Юрга произошло столкновение грузового автомобиля Mercedes-Benz с легковым автомобилем Nissan Wingroad. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, водитель грузового автомобиля после аварии доставлен в больницу.
На месте ДТП находится и координирует работу правоохранительных органов прокурор Томского района Сергей Иванов. Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 16:23
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ПроисшествияАвтоТомская областьТомский районMercedes
 
 
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