https://ria.ru/20221223/tomsk-1840715255.html
В Томской области погибли три человека в ДТП с грузовиком
В Томской области погибли три человека в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 23.12.2022
В Томской области погибли три человека в ДТП с грузовиком
Три человека погибли и один пострадал рано утром в пятницу в ДТП в Томской области, где легковой Nissan столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, сообщает... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T06:14
2022-12-23T06:14
2022-12-23T06:14
происшествия
авто
томская область
томский район
mercedes
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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Три человека погибли и один пострадал рано утром в пятницу в ДТП в Томской области, где легковой Nissan столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, водитель грузового автомобиля после аварии доставлен в больницу. На месте ДТП находится и координирует работу правоохранительных органов прокурор Томского района Сергей Иванов. Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20221222/avariya-1840589641.html
томская область
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происшествия, авто, томская область, томский район, mercedes
Происшествия, Авто, Томская область, Томский район, Mercedes
В Томской области погибли три человека в ДТП с грузовиком
Прокуратура Томской области сообщила о трех погибших в результате ДТП с грузовиком