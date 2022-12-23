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В "Тинькофф" рассказали о новом платежном стикере - РИА Новости, 23.12.2022
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В "Тинькофф" рассказали о новом платежном стикере
В "Тинькофф" рассказали о новом платежном стикере - РИА Новости, 23.12.2022
В "Тинькофф" рассказали о новом платежном стикере
Корреспонденту РИА Новости удалось протестировать платежный стикер Tinkoff Pay с NFC-чипом: его можно будет переклеивать с одного устройства на другое, он не... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T06:24
2022-12-23T06:24
технологии
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Корреспонденту РИА Новости удалось протестировать платежный стикер Tinkoff Pay с NFC-чипом: его можно будет переклеивать с одного устройства на другое, он не будет размагничиваться и портиться от влаги, о чем рассказал руководитель "Тинькофф кассы" Сергей Хромов. "Платежный стикер Tinkoff Pay имеет встроенный NFC-чип для бесконтактной оплаты", - объяснил Хромов, отвечая на вопрос об устройстве наклейки. Стикер можно будет настраивать через мобильное приложение банка: устанавливать пин-код, лимиты по операциям, пополнять баланс. А в будущем планируется добавить выбор счета или карты с которой будут списываться деньги при оплате стикером. При необходимости, стикер можно будет переклеивать с одного устройства на другое, также в комплекте будут дополнительные клеевые полоски. При этом, выбирая место для наклеивания, для корректной работы стикера стоит учитывать конструктивные особенности разных телефонов, например, встроенный NFC-чип или магниты. Также, если наклеить стикер под чехол телефона, то его работоспособность будет зависеть от материала и толщины чехла. В банке отметили, что наклейку не обязательно крепить именно на телефон - при желании можно выбрать любой предмет для нее. Но все же лучше всего стикер подойдет для телефона, который стал уже привычным для россиян способом оплаты. Кроме того, в банке обещают, что стикер не испортится, если его намочить. Он прошел сертификацию в НСПК, которая включает в себя испытания на воздействие окружающей среды. Поэтому, наклейка соответствует стандартам платежной системы и защищена от воздействия воды, объяснил руководитель "Тинькофф кассы". С точки зрения сохранности средств, пользоваться платежным стикером безопасно, поскольку операции свыше 1000 рублей, как правило, нужно подтверждать пин-кодом. Чтобы дополнительно защититься, в банке советуют установить лимит трат на месяц или день и поставить ограничения по операциям в мобильном приложении. "В случае утраты стикер можно заблокировать и перевыпустить", - заключил Хромов.
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технологии, тинькофф. кредитные системы
Технологии, Тинькофф. Кредитные Системы
06:24 23.12.2022
 
В "Тинькофф" рассказали о новом платежном стикере

Сергей Хромов: платежный стикер от "Тинькофф" устойчив к переклеиванию и размагничиванию

© РИА Новости / Владимир АстапковичСтенд Тинькофф Банка
Стенд Тинькофф Банка - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Стенд Тинькофф Банка. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Корреспонденту РИА Новости удалось протестировать платежный стикер Tinkoff Pay с NFC-чипом: его можно будет переклеивать с одного устройства на другое, он не будет размагничиваться и портиться от влаги, о чем рассказал руководитель "Тинькофф кассы" Сергей Хромов.
"Платежный стикер Tinkoff Pay имеет встроенный NFC-чип для бесконтактной оплаты", - объяснил Хромов, отвечая на вопрос об устройстве наклейки.
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Стикер можно будет настраивать через мобильное приложение банка: устанавливать пин-код, лимиты по операциям, пополнять баланс. А в будущем планируется добавить выбор счета или карты с которой будут списываться деньги при оплате стикером.
При необходимости, стикер можно будет переклеивать с одного устройства на другое, также в комплекте будут дополнительные клеевые полоски. При этом, выбирая место для наклеивания, для корректной работы стикера стоит учитывать конструктивные особенности разных телефонов, например, встроенный NFC-чип или магниты.
Также, если наклеить стикер под чехол телефона, то его работоспособность будет зависеть от материала и толщины чехла. В банке отметили, что наклейку не обязательно крепить именно на телефон - при желании можно выбрать любой предмет для нее. Но все же лучше всего стикер подойдет для телефона, который стал уже привычным для россиян способом оплаты.
Кроме того, в банке обещают, что стикер не испортится, если его намочить. Он прошел сертификацию в НСПК, которая включает в себя испытания на воздействие окружающей среды. Поэтому, наклейка соответствует стандартам платежной системы и защищена от воздействия воды, объяснил руководитель "Тинькофф кассы".
С точки зрения сохранности средств, пользоваться платежным стикером безопасно, поскольку операции свыше 1000 рублей, как правило, нужно подтверждать пин-кодом. Чтобы дополнительно защититься, в банке советуют установить лимит трат на месяц или день и поставить ограничения по операциям в мобильном приложении. "В случае утраты стикер можно заблокировать и перевыпустить", - заключил Хромов.
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