https://ria.ru/20221223/teraflyu-1840840140.html

Эксперт считает, что спрос на "Терафлю" в России не упадет

Эксперт считает, что спрос на "Терафлю" в России не упадет - РИА Новости, 23.12.2022

Эксперт считает, что спрос на "Терафлю" в России не упадет

Продажи и спрос на противопростудный препарат "Терафлю" в России не упадут из-за сомнений врачей США в его эффективности, препарат является одной из часто... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T14:24

2022-12-23T14:24

2022-12-23T14:24

россия

сша

rnc pharma

николай беспалов

экономика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Продажи и спрос на противопростудный препарат "Терафлю" в России не упадут из-за сомнений врачей США в его эффективности, препарат является одной из часто спрашиваемых и покупаемых позиций в аптеках, полагают эксперты сообщества провизоров и фармацевтов "Смартфарма". Ранее в пятницу газета Wall Street Journal написала, что американские врачи и фармацевты просят Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) прекратить продажи "Терафлю" и еще ряда средств против симптомов простуды из-за неэффективности. "Во-первых, требование поступило в США, не в России, во-вторых, "Терафлю" один из часто спрашиваемых и покупаемых позиций в аптеках, и потом, он прекрасно снимает симптомы и облегчает состояние... Предполагаю, что спрос не упадет. Продажи и спрос будут такими же", - рассказали РИА Новости эксперты "Смартфарма". Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов пояснил, что и для рынка США речь идет не об изъятии препарата из обращения, а, скорее, об изменении рецептуры. "Естественно, это потребует запуска административных процедур, и приостановка обращения возможна, но это рабочий вопрос, который можно относительно быстро решить", - считает он. "Для российского рынка это тоже не более чем ориентир, автоматически никто не будет запускать те же процессы. Тем более, что речь не о потенциальном вреде, а о сомнительной эффективности, что само по себе довольно дискуссионно", - добавил Беспалов. По данным маркетплейса здоровья "Здравсити", спрос на наиболее популярный в линейке "Терафлю" препарат в форме порошка со вкусом лимона в ноябре текущего года был на уровне показателей ноября-декабря прошлого года – ежемесячные продажи составили порядка 2,5 тысяч упаковок. В декабре 2022 года спрос вырос более чем в два раза – за неполный месяц уже реализовано свыше 5,7 тысяч упаковок "Терафлю" в форме порошка со вкусом лимона.

https://ria.ru/20221223/lekarstva-1840752152.html

https://ria.ru/20221221/lekarstva-1840325962.html

россия

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, rnc pharma, николай беспалов, экономика