https://ria.ru/20221223/teatrymoskvy-1840757036.html

Русские классики на сцене: лучшие драматические спектакли в театрах Москвы

Русские классики на сцене: лучшие драматические спектакли в театрах Москвы - РИА Новости, 23.12.2022

Русские классики на сцене: лучшие драматические спектакли в театрах Москвы

Московские театры в конце декабря и праздничные дни играют свои лучшие спектакли – как недавние премьеры, так и постановки, полюбившиеся зрителям. Постановки по РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:00

2022-12-23T11:00

2022-12-23T11:00

культпоход

школа драматического искусства

школа современной пьесы

театр имени маяковского

театр сатиры (москва)

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Московские театры в конце декабря и праздничные дни играют свои лучшие спектакли – как недавние премьеры, так и постановки, полюбившиеся зрителям. Постановки по Островскому и Салтыкову-Щедрину, инсценировки поэмы Твардовского и оригинальный мюзикл с песнями группы "Секрет" – РИА Новости рассказывает о том, что стоит посмотреть."Балалайкин и Ко"Театр сатиры22 декабря, 7 и 20 январяСпектакль поставлен по роману "Современная идиллия" Салтыкова-Щедрина. Главные герои – Рассказчик и его приятель Глумов – пытаются встроиться в рамки нового и пока не понятного им времени. Режиссер Сергей Газаров старался сохранить злободневность и колорит персонажей, при этом не утратив иронию, вложенную в текст классиком. В композиции сюжета сочетаются разные жанры: размеренные, почти сказочно-былинные рассуждения, сцены, полные драматизма, и элементы комедии, пронизывающие весь спектакль. "В декорации, которую мы придумали с Газаровым, все элементы — подвижные. Все ее детали можно рассмотреть с разных сторон. Надеюсь, эта метафора отражает абсурдность ситуации, описанной в романе, когда любую тему можно разглядывать под разным углом и трактовать ее так, как тебе удобно", — рассказывает Арефьев."Василий Теркин"Театр "Школа драматического искусства"24 и 25 декабря, 17 январяВ театре "Школа драматического искусства" играют недавнюю премьеру – спектакль "Василий Теркин" по мотивам знаменитой поэмы Александра Твардовского. Поэма в этом году отметила юбилей – исполнилось восемьдесят лет со дня ее первой публикации."Несмотря на то, что мы все знаем поэму Александра Твардовского "Василий Теркин" еще со школы, мы никогда особенно в нее не погружались, не вчитывались. Для меня стало удивительным открытием то, что это произведение, составленное из фрагментов, – настоящий эпос. И как истинный эпос, оно – вне времени. Твардовский сумел обойти в ней политику, излишнюю актуальность, а рассказал, прежде всего, о людях", – признает режиссер спектакля Глеб Черепанов.Постановка выдержана в духе площадного театра: все метаморфозы, перестановки декораций, смена сцен происходят на глазах у публики. Более того, это – театр в театре: на сцене присутствует даже герой Режиссер, который в самом начале устраивает прослушивание артистов самодеятельности для своей фронтовой бригады.В спектакле используется множество театральных форм: здесь и театр теней, и пластический театр, и гротеск, и пантомима. Комичные сцены сменяются лирическими, громкие массовые превращаются в тихий монолог, обычные танцы в сельсовете превращаются в мистический диалог со Смертью."Это произведение о том, как в самые сложные времена люди могут путем творчества, путем собственного позитива сделать мир лучше. Теркин же ничего не сочиняет, не делает специально, но за его шуткой, за его улыбкой скрывается огромная внутренняя сила, способная не только объединять вокруг себя людей, но и поддержать, согреть их", – рассказывает Черепанов.Столетний юбилей театра и спектакли по ОстровскомуТеатр имени Владимира МаяковскогоВ этом сезоне прославленный театр отмечает вековой юбилей – он был основан в 1922 году. К этому важному событию художественный руководитель театра режиссер Евгений Перегудов поставил спектакль-альманах "Истории" (28 декабря) с участием корифеев труппы. Известные артисты делятся любимыми историями из классической литературы и драматургии, выступая порой в непривычном для себя амплуа. Открывает спектакль Светлана Немоляева с фрагментом из спектакля "Смех лангусты", в котором когда-то играла вместе с Александром Лазаревым. Художник Владимир Арефьев создал интересное оформление, используя сценические штанкеты – специальные металлические трубы на тросах, на которые обычно крепятся кулисы, плоские декорации и другое оформление сцены. Многоярусное сооружение в этом спектакле выполняет роль подвижного занавеса для смены картин."В "Маяковке" хранится большое количество исторических костюмов, они несут отпечаток времени и стиля. И при этом они очень художественные. Есть довольно почтенные по возрасту, мы все эти костюмы смотрели, изучали, компоновали. В спектакль вошло 700 костюмов, созданных за столетнюю историю труппы", – говорит главный художник театра Владимир Арефьев.В спектакле много и других предметов, связанных с историей этой труппы. "В одной из сцен используется настоящий стол первого художественного руководителя театра Всеволода Мейерхольда, который долгие годы хранился в музее театра, а позже уже размещался в кабинете художественных руководителей. И сейчас тоже он стоит в моем кабинете, я работаю за ним. Это такой магический артефакт "Маяковки", перенесенный на сцену юбилейного спектакля-альманаха", – говорит художественный руководитель театра и режиссер спектакля Егор Перегудов.В 2023 году исполнится 200 лет со дня рождения Александра Островского, и этот юбилей – лишний повод обратиться к его бессмертной драматургии. В "Маяковке" поставили "На всякого мудреца довольно простоты" (29 декабря и 8 января) – одну из самых известных и лучших комедий писателя.Главным открытием этого спектакля для московских критиков и публики стал молодой актер Семен Алешин – дебютант и недавний выпускник ГИТИСа, который играет роль Егора Глумова. Его единодушно хвалят за яркую игру и пластичность, создание точного образа человека, который пытается выбиться в люди. Режиссер Анатолий Шульев придумывает "театр в театре", уподобляя стремление Глумова пробиться в жизни ситуации, когда новый актер приходит в театральную труппу и пытается обрести свое место в ней. Еще один спектакль по Александру Островскому в "Маяковке" – "Таланты и поклонники" (25 декабря, 7, 12 января) в интерпретации режиссера Миндаугаса Карбаускиса. Главные роли – провинциальной актрисы Негиной и ее матери – играют внучка и бабушка, Полина Лазарева и Светлана Немоляева. Пьеса про театр и судьбу человека в нем в свое время стала первой работой Карбаускиса на этой сцене. С тех пор спектакль с успехом идет в театре, получил премии и признание критиков и зрителей.Спектакль "Обломов" (4 и 25 января) по роману Гончарова – также постановка Миндаугаса Карбаускиса. Режиссер сам написал инсценировку, в которой, что довольно неожиданно, отсутствует персонаж Штольц: о нем говорят, но в реальности он появляется лишь один раз. Этот спектакль Карбаускис ставил с замечательным художником Сергеем Бархиным (он скончался в 2020 году). Здесь Обломов в буквальном смысле слова соединен со своим диваном, от которого не может оторваться: его домашний халат, "разросшийся" до огромных размеров, буквально перетекает в обшивку мебели, создавая единую композицию."Лондонский треугольник"Театр "Школа современной пьесы"3 января"Лондонский треугольник" по пьесе Александра Углова поставил режиссер Дмитрий Астрахан. Это – реальная история взаимоотношений Николая Огарева, Александра Герцена и Натальи Тучковой. Друзья с детства и соратники, еще в молодости Огарев и Герцен дали друг другу клятву посвятить свою жизнь борьбе за свободу русского народа. Однако позже между ними встала Тучкова: будучи официально женой Огарева, она жила с Герценом, от которого имела троих детей. Эксцентричный союз сложился в Лондоне, где все трое жили под одной крышей. "Сама ситуация этого "любовного треугольника" весьма интересна в психологическом аспекте. Здесь речь идет не о банальном адюльтере, а об акцептированной всеми сторонами ситуации, в которой каждый из участников добровольно играл свою роль. Даже в среде "прогрессивной" интеллигенции, к которой принадлежали Герцен, Огарев и Тучкова, их поведение было слишком свободно от этических норм общества", – поясняет актриса Джульетта Геринг, которая играет Наталью Тучкову.Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой"Театр МДМЕжедневноОригинальный мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" основан на хитах ленинградского бит-квартета "Секрет". События спектакля разворачиваются в Ленинграде середины 1980-х годов — время, когда воздух был наполнен предчувствием больших перемен. Главные герои играют рок-н-ролл и устраивают квартирники, промышляют продажей пластинок."Это спектакль о молодых и ставят его молодые. Наша традиционная творческая команда зрелых профессионалов, которая много лет создавала масштабные, зрелищные постановки бродвейского калибра, уступила место молодым талантам, которые следующие 10–20 лет будут определять театральный ландшафт страны. На сцене тоже молодежная сборная, причем из лучших театров России! Их задор, энергия, свежесть и искренность адресованы, в первую очередь, их же сверстникам", — говорит художественный руководитель Театра МДМ, продюсер, глава театральной компании "Бродвей Москва" Дмитрий Богачев.В новых аранжировках композитора Евгения Загота популярные хиты группы "Секрет" зазвучали совершенно по-новому. Для хореографа Ирины Кашуба музыка стала отправной точкой: она стремилась стилизовать ретро материал — буги-вуги, свинг, рок-н-ролл, твист — и соединить его с бродвейским джазом и современным танцем, чтобы хореография выглядела современно и соответствовала музыкальной драматургии.

https://ria.ru/20221213/novogodniespektakli-1838325668.html

https://ria.ru/20221220/kreschenskiyfestival-1839929435.html

https://ria.ru/20221214/zaryadefestival-1838524506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, школа драматического искусства, школа современной пьесы, театр имени маяковского, театр сатиры (москва)