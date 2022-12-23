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В парламент Татарстана внесли проект о переименовании должности президента - РИА Новости, 23.12.2022
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В парламент Татарстана внесли проект о переименовании должности президента
В парламент Татарстана внесли проект о переименовании должности президента - РИА Новости, 23.12.2022
В парламент Татарстана внесли проект о переименовании должности президента
Президиум Госсовета Татарстана внес на рассмотрение парламента законопроект о внесении поправок в Конституцию республики, изменяющих наименование высшего... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:13
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политика
россия
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КАЗАНЬ, 23 дек — РИА Новости. Президиум Госсовета Татарстана внес на рассмотрение парламента законопроект о внесении поправок в Конституцию республики, изменяющих наименование высшего должностного лица региона на "главу — раиса Республики Татарстан", сообщил корреспондент РИА Новости.Документ в среду внесла в Госсовет региона инициативная группа из 37 депутатов. Парламентарии предлагали в Конституции Татарстана изменить должность "президента Республики Татарстан" на "главу Республики Татарстан". Но профильный комитет рекомендовал депутатам отозвать проект, так как в нем не отражена возможность наименования должности руководителя региона с учетом исторических и национальных особенностей."На данный момент из 37 членов инициативной группы, которые подписали данный законопроект, 33 уже подписали письмо об отзыве, до конца этой недели документ будет окончательно сформирован", — сказал председатель комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.При этом отзыв проекта не помешает рассмотрению вопроса, так как сегодня республиканскому парламенту уже предложили рассмотреть новый документ, согласно которому руководитель региона будет именоваться "главой — раисом Республики Татарстан", добавил он.Законопроект направлен на приведение Конституции республики в соответствие с законом о поправке к Конституции России и новой редакцией Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Последний, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами.Ранее в парламенте республики сообщали, что в Госсовете ведется планомерная работа по приведению местного законодательства в соответствие с федеральными нормами, процесс должен завершиться не позднее 1 января 2023 года.Татарстан единственный субъект страны, руководитель которого именуется президентом согласно Конституции республики.
https://ria.ru/20221222/lider-1840681702.html
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политика, россия, республика татарстан (татарстан)
Политика, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
11:13 23.12.2022 (обновлено: 13:03 23.12.2022)
 
В парламент Татарстана внесли проект о переименовании должности президента

Проект о переименовании должности президента Татарстана внесли на рассмотрение парламента

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкФлаг Татарстана
Флаг Татарстана - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 23 дек — РИА Новости. Президиум Госсовета Татарстана внес на рассмотрение парламента законопроект о внесении поправок в Конституцию республики, изменяющих наименование высшего должностного лица региона на "главу — раиса Республики Татарстан", сообщил корреспондент РИА Новости.
Документ в среду внесла в Госсовет региона инициативная группа из 37 депутатов. Парламентарии предлагали в Конституции Татарстана изменить должность "президента Республики Татарстан" на "главу Республики Татарстан".
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Но профильный комитет рекомендовал депутатам отозвать проект, так как в нем не отражена возможность наименования должности руководителя региона с учетом исторических и национальных особенностей.
"На данный момент из 37 членов инициативной группы, которые подписали данный законопроект, 33 уже подписали письмо об отзыве, до конца этой недели документ будет окончательно сформирован", — сказал председатель комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.
При этом отзыв проекта не помешает рассмотрению вопроса, так как сегодня республиканскому парламенту уже предложили рассмотреть новый документ, согласно которому руководитель региона будет именоваться "главой — раисом Республики Татарстан", добавил он.
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Законопроект направлен на приведение Конституции республики в соответствие с законом о поправке к Конституции России и новой редакцией Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Последний, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами.
Ранее в парламенте республики сообщали, что в Госсовете ведется планомерная работа по приведению местного законодательства в соответствие с федеральными нормами, процесс должен завершиться не позднее 1 января 2023 года.
Татарстан единственный субъект страны, руководитель которого именуется президентом согласно Конституции республики.
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