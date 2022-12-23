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Таджикистан разработает концепцию национальной обороны - РИА Новости, 23.12.2022
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Таджикистан разработает концепцию национальной обороны
Таджикистан разработает концепцию национальной обороны - РИА Новости, 23.12.2022
Таджикистан разработает концепцию национальной обороны
Сложная ситуация в современном мире побуждает Таджикистан принять дополнительные меры по ускорению модернизации и оснащения вооруженных сил техникой и... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:23
2022-12-23T11:23
в мире
эмомали рахмон
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 23 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. Сложная ситуация в современном мире побуждает Таджикистан принять дополнительные меры по ускорению модернизации и оснащения вооруженных сил техникой и боеприпасами, повышению боеготовности и укреплению оборонной мощи страны, заявил в ежегодном послании к парламенту президент Эмомали Рахмон. "Правительству республики, минобороны и другим военным структурам поручается с целью повышения обороноспособности страны разработать и представить концепцию национальной обороны", - сообщил глава государства. По его словам, сегодня террористические и экстремистские группировки для привлечения и вербовки граждан в свои ряды используют новые методы и способы с помощью современных информационных технологий, направляют малоопытных и заблудших молодых людей на путь радикализма. "В связи с этим соответствующим органам необходимо активизировать координацию в сфере раскрытия и предотвращения угроз терроризма и экстремизма, поставить надежный заслон на пути привлечения граждан к радикализму путем активизации разъяснительных работ, воспитывать их в духе верности народу и Родине, почитания общечеловеческих ценностей", - сказал он. Глава государства заявил, что для предотвращения преступлений, имеющих экстремистский и террористический характер и совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимо создание Единого информационного центра. "Поэтому генпрокуратуре, госкомитету нацбезопасности, МВД поручается совместно с другими министерствами и ведомствами изучить вопрос создания данного центра и представить свои предложения в правительство страны", - сообщил Рахмон.
https://ria.ru/20221210/berdymukhamedov-1837676620.html
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в мире, эмомали рахмон, таджикистан
В мире, Эмомали Рахмон, Таджикистан
11:23 23.12.2022
 
Таджикистан разработает концепцию национальной обороны

Президент Таджикистана Рахмон поручил разработать концепцию национальной обороны

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВооруженные силы Таджикистана
Вооруженные силы Таджикистана - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вооруженные силы Таджикистана. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 23 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. Сложная ситуация в современном мире побуждает Таджикистан принять дополнительные меры по ускорению модернизации и оснащения вооруженных сил техникой и боеприпасами, повышению боеготовности и укреплению оборонной мощи страны, заявил в ежегодном послании к парламенту президент Эмомали Рахмон.
"Правительству республики, минобороны и другим военным структурам поручается с целью повышения обороноспособности страны разработать и представить концепцию национальной обороны", - сообщил глава государства.
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10 декабря, 06:11
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По его словам, сегодня террористические и экстремистские группировки для привлечения и вербовки граждан в свои ряды используют новые методы и способы с помощью современных информационных технологий, направляют малоопытных и заблудших молодых людей на путь радикализма.
"В связи с этим соответствующим органам необходимо активизировать координацию в сфере раскрытия и предотвращения угроз терроризма и экстремизма, поставить надежный заслон на пути привлечения граждан к радикализму путем активизации разъяснительных работ, воспитывать их в духе верности народу и Родине, почитания общечеловеческих ценностей", - сказал он.
Глава государства заявил, что для предотвращения преступлений, имеющих экстремистский и террористический характер и совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимо создание Единого информационного центра.
"Поэтому генпрокуратуре, госкомитету нацбезопасности, МВД поручается совместно с другими министерствами и ведомствами изучить вопрос создания данного центра и представить свои предложения в правительство страны", - сообщил Рахмон.
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В миреЭмомали РахмонТаджикистан
 
 
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