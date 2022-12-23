https://ria.ru/20221223/sudno-1841000691.html

При крушении судна в ДР Конго погибли два человека

При крушении судна в ДР Конго погибли два человека - РИА Новости, 24.12.2022

При крушении судна в ДР Конго погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли, еще 21 пропал без вести в результате крушения судна на озере Эдуард, расположенном на границе между Демократической... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-23T23:32

2022-12-23T23:32

2022-12-24T09:19

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демократическая республика конго

уганда

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще 21 пропал без вести в результате крушения судна на озере Эдуард, расположенном на границе между Демократической Республикой Конго и Угандой, сообщает конголезский портал Actualité со ссылкой на местные власти. Как заявил порталу Мухиндо Кидуму, глава деревни Кьявиньонге, крушение произошло из-за "неправильной загрузки" судна. "По меньшей мере два человека погибли, еще 21 пропал без вести в результате крушения судна в пятницу 23 декабря в водах озера Эдуард, недалеко от Кьявиньонге (территория Бени) в провинции Северное Киву. Два человека были спасены", - говорится в сообщении портала. Глава деревни добавил, что на судне находились певчие местной баптистской церкви.

https://ria.ru/20221205/kreschenie-1836510729.html

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демократическая республика конго

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в мире, демократическая республика конго, уганда