03:43 23.12.2022 (обновлено: 08:41 23.12.2022)
Три льва пытались сбежать с базы ополченцев в Судане, пишут СМИ
Франс Пресс: три льва погибли при попытке побега с базы ополченцев в Судане
Львы. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Три льва в Судане погибли при попытке побега из загона на территории базы проправительственных ополченцев, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных зоозащитников.
Как сообщил представитель суданского центра по спасению животных, три льва, которых звали Лео, Ренас и Амани, родились два года назад на одном из объектов организации. Недавно они были проданы на ферму, которая принадлежит военизированным "Силам быстрой поддержки", отколовшимся от ополчения "Джанджавид".
Во вторник вечером зоозащитники получили звонок от офицера ополченцев, который рассказал, что львы сбежали из своего загона.
"Мы немедленно мобилизовали нашу команду и оборудование, а также разработали план по безопасной поимке или усыплению львов", - говорится в заявлении. Однако позднее спасателям сказали "не приезжать", поскольку трех львов уже "застрелили".
Суданский центр спасения животных открылся в 2021 году после интернет-кампании по спасению истощенных и больных львов в обветшавшем зоопарке в Хартуме.
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