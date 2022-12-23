https://ria.ru/20221223/sudan-1840708848.html

Три льва пытались сбежать с базы ополченцев в Судане, пишут СМИ

Три льва пытались сбежать с базы ополченцев в Судане, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2022

Три льва пытались сбежать с базы ополченцев в Судане, пишут СМИ

Три льва в Судане погибли при попытке побега из загона на территории базы проправительственных ополченцев, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T03:43

2022-12-23T03:43

2022-12-23T08:41

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Три льва в Судане погибли при попытке побега из загона на территории базы проправительственных ополченцев, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных зоозащитников. Как сообщил представитель суданского центра по спасению животных, три льва, которых звали Лео, Ренас и Амани, родились два года назад на одном из объектов организации. Недавно они были проданы на ферму, которая принадлежит военизированным "Силам быстрой поддержки", отколовшимся от ополчения "Джанджавид". Во вторник вечером зоозащитники получили звонок от офицера ополченцев, который рассказал, что львы сбежали из своего загона. Суданский центр спасения животных открылся в 2021 году после интернет-кампании по спасению истощенных и больных львов в обветшавшем зоопарке в Хартуме.

https://ria.ru/20221210/sudan-1837710176.html

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в мире, судан, хартум (город)