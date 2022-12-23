https://ria.ru/20221223/sud-1840928629.html

Жителя Йошкар-Олы осудили на 11 лет строгого режима за убийство прохожего

Жителя Йошкар-Олы осудили на 11 лет строгого режима за убийство прохожего - РИА Новости, 23.12.2022

Жителя Йошкар-Олы осудили на 11 лет строгого режима за убийство прохожего

Пожилой житель Йошкар-Олы, беспричинно напавший с ножом на прохожего, который в итоге умер от ран, осужден на 11 лет колонии строгого режима, сообщает... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T17:59

2022-12-23T17:59

2022-12-23T17:59

происшествия

здоровье - общество

йошкар-ола

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Пожилой житель Йошкар-Олы, беспричинно напавший с ножом на прохожего, который в итоге умер от ран, осужден на 11 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Марий Эл. Судом установлено, что вечером 20 июля 68-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего конфликта со случайным прохожим нанес ему удар ножом в живот и скрылся с места происшествия. Очевидцы произошедшего доставили потерпевшего в больницу, однако 4 августа он скончался. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). "В судебном заседании подсудимый вину не признал. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры Марий Эл.

https://ria.ru/20221223/koloniya-1840889858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, йошкар-ола, россия