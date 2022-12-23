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Жителя Йошкар-Олы осудили на 11 лет строгого режима за убийство прохожего - РИА Новости, 23.12.2022
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Жителя Йошкар-Олы осудили на 11 лет строгого режима за убийство прохожего
Жителя Йошкар-Олы осудили на 11 лет строгого режима за убийство прохожего - РИА Новости, 23.12.2022
Жителя Йошкар-Олы осудили на 11 лет строгого режима за убийство прохожего
Пожилой житель Йошкар-Олы, беспричинно напавший с ножом на прохожего, который в итоге умер от ран, осужден на 11 лет колонии строгого режима, сообщает... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:59
2022-12-23T17:59
происшествия
здоровье - общество
йошкар-ола
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Пожилой житель Йошкар-Олы, беспричинно напавший с ножом на прохожего, который в итоге умер от ран, осужден на 11 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Марий Эл. Судом установлено, что вечером 20 июля 68-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего конфликта со случайным прохожим нанес ему удар ножом в живот и скрылся с места происшествия. Очевидцы произошедшего доставили потерпевшего в больницу, однако 4 августа он скончался. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). "В судебном заседании подсудимый вину не признал. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры Марий Эл.
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происшествия, здоровье - общество, йошкар-ола, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Йошкар-Ола, Россия
17:59 23.12.2022
 
Жителя Йошкар-Олы осудили на 11 лет строгого режима за убийство прохожего

Прокуратура Марий Эл: жителю Йошкар-Олы дали 11 лет строгого режима за убийство прохожего

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Пожилой житель Йошкар-Олы, беспричинно напавший с ножом на прохожего, который в итоге умер от ран, осужден на 11 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Марий Эл.
Судом установлено, что вечером 20 июля 68-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего конфликта со случайным прохожим нанес ему удар ножом в живот и скрылся с места происшествия. Очевидцы произошедшего доставили потерпевшего в больницу, однако 4 августа он скончался.
Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
"В судебном заседании подсудимый вину не признал. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры Марий Эл.
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