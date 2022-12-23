https://ria.ru/20221223/sud-1840853359.html

Экс-полицейский, зарубивший девушку на Кубани, получил семь лет колонии

Экс-полицейский, зарубивший девушку на Кубани, получил семь лет колонии - РИА Новости, 23.12.2022

Экс-полицейский, зарубивший девушку на Кубани, получил семь лет колонии

Суд в Кореновске приговорил бывшего полицейского, заколовшего случайную знакомую топором, к семи годам колонии строгого режима, сообщает объединённая... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T15:00

2022-12-23T15:00

2022-12-23T15:00

происшествия

кореновск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Суд в Кореновске приговорил бывшего полицейского, заколовшего случайную знакомую топором, к семи годам колонии строгого режима, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края. "В Кореновске осужден бывший сотрудник полиции, убивший топором случайную знакомую… С учетом всех обстоятельств дела ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что 25 июля 2021 года полицейский познакомился с девушкой, которой предложил вместе прокатиться на его автомобиле. В салоне машины на берегу реки мужчина ударил потерпевшую несколько раз топором из-за внезапно возникшего конфликта, затем вывез и бросил тело в поле недалёко от хутора Бураковского, также избавился от топора и ее рюкзака. Останки были обнаружены спустя семь месяцев во время полевых работ. Впоследствии уволенный из органов фигурант признал вину и содействовал в расследовании преступления. В качестве компенсации морального вреда суд взыскал 1 миллион рублей в пользу бабушки убитой. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20221222/ubiystvo-1840583163.html

https://ria.ru/20221222/srok-1840539171.html

кореновск

краснодарский край

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происшествия, кореновск, краснодарский край