https://ria.ru/20221223/strelba-1840933744.html

Курды обвинили Турцию в организации стрельбы в Париже

Курды обвинили Турцию в организации стрельбы в Париже - РИА Новости, 23.12.2022

Курды обвинили Турцию в организации стрельбы в Париже

Представители курдской общины Парижа считают, что за стрельбой во французской столице стоит Турция, сообщила корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T18:15

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2022-12-23T18:30

в мире

париж

франция

турция

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ПАРИЖ, 23 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. Представители курдской общины Парижа считают, что за стрельбой во французской столице стоит Турция, сообщила корреспондент РИА Новости с места событий. У места стрельбы, оцепленного полицией, собралось несколько десятков курдов. Все они скандируют антитурецкие лозунги. Представители общины организовали стихийный митинг. "В результате стрельбы погибли трое курдов. Курдский культурный центр, где произошла атака, никак не охранялся, туда мог пройти кто угодно", — рассказал собеседник агентства.Сегодня 69-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа. Его задержали, мотивы преступления пока неизвестны. По данным агентства Франс Пресс, злоумышленник — француз по национальности, он известен полиции за две попытки убийства, совершенные в 2016 и в 2021 годах. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.

https://ria.ru/20221223/strelba-1840908902.html

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франция

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Представители курдской общины вышли к месту стрельбы в Париже На месте стрельбы у курдского центра в Париже собираются представители курдской общины - они считают, что за атакой стоит Турция, передаёт корреспондент РИА Новости. На место прибыло полицейское усиление. 2022-12-23T18:15 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, париж, франция, турция