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Курды обвинили Турцию в организации стрельбы в Париже - РИА Новости, 23.12.2022
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Курды обвинили Турцию в организации стрельбы в Париже
Курды обвинили Турцию в организации стрельбы в Париже - РИА Новости, 23.12.2022
Курды обвинили Турцию в организации стрельбы в Париже
Представители курдской общины Парижа считают, что за стрельбой во французской столице стоит Турция, сообщила корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T18:15
2022-12-23T18:30
в мире
париж
франция
турция
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ПАРИЖ, 23 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. Представители курдской общины Парижа считают, что за стрельбой во французской столице стоит Турция, сообщила корреспондент РИА Новости с места событий. У места стрельбы, оцепленного полицией, собралось несколько десятков курдов. Все они скандируют антитурецкие лозунги. Представители общины организовали стихийный митинг. "В результате стрельбы погибли трое курдов. Курдский культурный центр, где произошла атака, никак не охранялся, туда мог пройти кто угодно", — рассказал собеседник агентства.Сегодня 69-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа. Его задержали, мотивы преступления пока неизвестны. По данным агентства Франс Пресс, злоумышленник — француз по национальности, он известен полиции за две попытки убийства, совершенные в 2016 и в 2021 годах. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.
https://ria.ru/20221223/strelba-1840908902.html
париж
франция
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Представители курдской общины вышли к месту стрельбы в Париже
На месте стрельбы у курдского центра в Париже собираются представители курдской общины - они считают, что за атакой стоит Турция, передаёт корреспондент РИА Новости. На место прибыло полицейское усиление.
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в мире, париж, франция, турция
В мире, Париж, Франция, Турция
18:15 23.12.2022 (обновлено: 18:30 23.12.2022)
 
Курды обвинили Турцию в организации стрельбы в Париже

Представители курдской общины заявили, что за стрельбой в Париже стоит Турция

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. Представители курдской общины Парижа считают, что за стрельбой во французской столице стоит Турция, сообщила корреспондент РИА Новости с места событий.
"Стрельба произошла в курдском культурном центре. Это явно атака, направленная против курдов. Мы считаем, что за ней стоит Турция и Эрдоган", — рассказал в беседе с агентством представитель курдской общины.
У места стрельбы, оцепленного полицией, собралось несколько десятков курдов. Все они скандируют антитурецкие лозунги. Представители общины организовали стихийный митинг.
"В результате стрельбы погибли трое курдов. Курдский культурный центр, где произошла атака, никак не охранялся, туда мог пройти кто угодно", — рассказал собеседник агентства.
Сегодня 69-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа. Его задержали, мотивы преступления пока неизвестны. По данным агентства Франс Пресс, злоумышленник — француз по национальности, он известен полиции за две попытки убийства, совершенные в 2016 и в 2021 годах.
По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.
Медики на месте стрельбы в Париже - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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