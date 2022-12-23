https://ria.ru/20221223/strelba-1840928273.html

При стрельбе в Париже погибли трое курдов

При стрельбе в Париже погибли трое курдов - РИА Новости, 23.12.2022

При стрельбе в Париже погибли трое курдов

Трое курдов погибли в результате стрельбы в 10-м округе Парижа, сообщил РИА Новости один из представителей курдской общины. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T17:57

2022-12-23T17:57

2022-12-23T17:59

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ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Трое курдов погибли в результате стрельбы в 10-м округе Парижа, сообщил РИА Новости один из представителей курдской общины. У места стрельбы, оцепленного полицией в 10-м округе Парижа, собралось несколько десятков курдов. Все они скандируют антитурецкие лозунги. По их мнению, за атакой стоит Турция. К месту сбора курдов направили усиленные патрули полиции. "В результате стрельбы погибли трое курдов. Курдский культурный центр, где произошла атака, никак не охранялся, туда мог пройти кто угодно", - рассказал в беседе с агентством один из представителей курдов. В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа, он был задержан, его мотивы неизвестны. По данным агентства Франс Пресс, он француз по национальности, известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.

https://ria.ru/20221223/strelba-1840887284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, париж, турция, франция