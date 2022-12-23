https://ria.ru/20221223/ssha-1840707572.html

Ветеран ВС США резко высказался о визите Зеленского в Вашингтон

Ветеран ВС США резко высказался о визите Зеленского в Вашингтон - РИА Новости, 23.12.2022

Ветеран ВС США резко высказался о визите Зеленского в Вашингтон

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон — это "театр" коррумпированного американского правительства, заявил ветеран ВС США Станислав... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T03:11

2022-12-23T03:11

2022-12-23T03:12

в мире

владимир зеленский

джо байден

вашингтон (штат)

украина

вооруженные силы сша

сша

нато

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон — это "театр" коррумпированного американского правительства, заявил ветеран ВС США Станислав Крапивник в эфире программы Соловьев Live.По его словам, в американском правительстве царит "неимоверная коррупция" — те, кто принимал украинского лидера, получают по 150 тысяч долларов, а их миллионные состояния сколочены благодаря работе в конгрессе."Это все спектакль для того, чтобы подвинуть народ и инвестировать в компании, которые представляют лоббисты", — заключил Крапивник.Зеленский в среду прилетел в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом. В этот же день Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине. В него вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптику и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221223/zelenskiy-1840704122.html

https://ria.ru/20221222/beseda-1840660803.html

вашингтон (штат)

украина

сша

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в мире, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (штат), украина, вооруженные силы сша, сша, нато