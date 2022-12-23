https://ria.ru/20221223/srok-1840858152.html
На Алтае женщине, сбившей сотрудницу скорой, дали три года
На Алтае женщине, сбившей сотрудницу скорой, дали три года - РИА Новости, 23.12.2022
На Алтае женщине, сбившей сотрудницу скорой, дали три года
Три года колонии-поселения получила женщина, за рулем иномарки сбившая сотрудницу скорой помощи, которая помогала пострадавшим в другом ДТП на трассе в... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:12
2022-12-23T15:12
2022-12-23T15:12
происшествия
авто
алтайский край
россия
первомайский район
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Три года колонии-поселения получила женщина, за рулем иномарки сбившая сотрудницу скорой помощи, которая помогала пострадавшим в другом ДТП на трассе в Алтайском крае, сообщают в региональной прокуратуре. "Сегодня приговором Новоалтайского городского суда подсудимая признана виновной по ч. 3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд назначил ей наказание в виде реального лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, лишив ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года", - говорится а сообщении. ДТП произошло на трассе Барнаул-Новосибирск в Первомайском районе. "В тот день бригада скорой медицинской помощи приехала на помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, медик пошла к разбитой машине. В этот момент водитель "Фольксваген Пассат" на высокой скорости (около 100 км/час), грубо нарушая правила дорожного движения, допустила наезд на стоявший автомобиль "Хонда ЦРВ" и находившуюся рядом на обочине сотрудницу скорой помощи, которой были причинены телесные повреждения, не совместимые с жизнью", - уточняют в прокуратуре. Суд удовлетворил гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в сумме более 3 миллионов рублей.
https://ria.ru/20221223/voditel-1840855287.html
https://ria.ru/20221214/dtp-1838586113.html
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происшествия, авто, алтайский край, россия, первомайский район
Происшествия, Авто, Алтайский край, Россия, Первомайский район
На Алтае женщине, сбившей сотрудницу скорой, дали три года
На Алтае водителю, сбившему сотрудницу скорой, которая приехала на ДТП, дали три года