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На Алтае женщине, сбившей сотрудницу скорой, дали три года - РИА Новости, 23.12.2022
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На Алтае женщине, сбившей сотрудницу скорой, дали три года
На Алтае женщине, сбившей сотрудницу скорой, дали три года - РИА Новости, 23.12.2022
На Алтае женщине, сбившей сотрудницу скорой, дали три года
Три года колонии-поселения получила женщина, за рулем иномарки сбившая сотрудницу скорой помощи, которая помогала пострадавшим в другом ДТП на трассе в... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:12
2022-12-23T15:12
происшествия
авто
алтайский край
россия
первомайский район
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Три года колонии-поселения получила женщина, за рулем иномарки сбившая сотрудницу скорой помощи, которая помогала пострадавшим в другом ДТП на трассе в Алтайском крае, сообщают в региональной прокуратуре. "Сегодня приговором Новоалтайского городского суда подсудимая признана виновной по ч. 3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд назначил ей наказание в виде реального лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, лишив ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года", - говорится а сообщении. ДТП произошло на трассе Барнаул-Новосибирск в Первомайском районе. "В тот день бригада скорой медицинской помощи приехала на помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, медик пошла к разбитой машине. В этот момент водитель "Фольксваген Пассат" на высокой скорости (около 100 км/час), грубо нарушая правила дорожного движения, допустила наезд на стоявший автомобиль "Хонда ЦРВ" и находившуюся рядом на обочине сотрудницу скорой помощи, которой были причинены телесные повреждения, не совместимые с жизнью", - уточняют в прокуратуре. Суд удовлетворил гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в сумме более 3 миллионов рублей.
https://ria.ru/20221223/voditel-1840855287.html
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происшествия, авто, алтайский край, россия, первомайский район
Происшествия, Авто, Алтайский край, Россия, Первомайский район
15:12 23.12.2022
 
На Алтае женщине, сбившей сотрудницу скорой, дали три года

На Алтае водителю, сбившему сотрудницу скорой, которая приехала на ДТП, дали три года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция и скорая помощь. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Три года колонии-поселения получила женщина, за рулем иномарки сбившая сотрудницу скорой помощи, которая помогала пострадавшим в другом ДТП на трассе в Алтайском крае, сообщают в региональной прокуратуре.
"Сегодня приговором Новоалтайского городского суда подсудимая признана виновной по ч. 3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд назначил ей наказание в виде реального лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, лишив ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года", - говорится а сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 15:05
Полиция Саратовской области задержала водителя по делу о ДТП на переходе
ДТП произошло на трассе Барнаул-Новосибирск в Первомайском районе.
"В тот день бригада скорой медицинской помощи приехала на помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, медик пошла к разбитой машине. В этот момент водитель "Фольксваген Пассат" на высокой скорости (около 100 км/час), грубо нарушая правила дорожного движения, допустила наезд на стоявший автомобиль "Хонда ЦРВ" и находившуюся рядом на обочине сотрудницу скорой помощи, которой были причинены телесные повреждения, не совместимые с жизнью", - уточняют в прокуратуре.
Суд удовлетворил гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в сумме более 3 миллионов рублей.
На месте ДТП с участием грузовика и скорой помощи в Томской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 13:58
Крупные ДТП с участием машин скорой помощи в России в 2022 году
 
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