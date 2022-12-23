https://ria.ru/20221223/srok-1840858152.html

На Алтае женщине, сбившей сотрудницу скорой, дали три года

На Алтае женщине, сбившей сотрудницу скорой, дали три года - РИА Новости, 23.12.2022

На Алтае женщине, сбившей сотрудницу скорой, дали три года

Три года колонии-поселения получила женщина, за рулем иномарки сбившая сотрудницу скорой помощи, которая помогала пострадавшим в другом ДТП на трассе в... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T15:12

2022-12-23T15:12

2022-12-23T15:12

происшествия

авто

алтайский край

россия

первомайский район

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Три года колонии-поселения получила женщина, за рулем иномарки сбившая сотрудницу скорой помощи, которая помогала пострадавшим в другом ДТП на трассе в Алтайском крае, сообщают в региональной прокуратуре. "Сегодня приговором Новоалтайского городского суда подсудимая признана виновной по ч. 3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд назначил ей наказание в виде реального лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, лишив ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года", - говорится а сообщении. ДТП произошло на трассе Барнаул-Новосибирск в Первомайском районе. "В тот день бригада скорой медицинской помощи приехала на помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, медик пошла к разбитой машине. В этот момент водитель "Фольксваген Пассат" на высокой скорости (около 100 км/час), грубо нарушая правила дорожного движения, допустила наезд на стоявший автомобиль "Хонда ЦРВ" и находившуюся рядом на обочине сотрудницу скорой помощи, которой были причинены телесные повреждения, не совместимые с жизнью", - уточняют в прокуратуре. Суд удовлетворил гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в сумме более 3 миллионов рублей.

https://ria.ru/20221223/voditel-1840855287.html

https://ria.ru/20221214/dtp-1838586113.html

алтайский край

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происшествия, авто, алтайский край, россия, первомайский район