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Российские военные уничтожили в ЛНР две группы украинских диверсантов - РИА Новости, 23.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили в ЛНР две группы украинских диверсантов
Российские военные уничтожили в ЛНР две группы украинских диверсантов - РИА Новости, 23.12.2022
Российские военные уничтожили в ЛНР две группы украинских диверсантов
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки убитыми и ранеными потерял 70 человек, включая иностранных наёмников, сообщили в пятницу в Минобороны... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:33
2022-12-23T16:46
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки убитыми и ранеными потерял 70 человек, включая иностранных наёмников, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в районах Невского и Новолюбовки ЛНР штурмовой авиацией и артиллерией нанесены удары по скоплению живой силы и техники противника. Кроме того, в районах урочища Медвежьего, а также Серебрянского лесничества в ЛНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы войск Украины."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые бронированные машины и два пикапа", - отметили в министерстве.
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безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
16:33 23.12.2022 (обновлено: 16:46 23.12.2022)
 
Российские военные уничтожили в ЛНР две группы украинских диверсантов

ВС России на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 70 украинских военных

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки убитыми и ранеными потерял 70 человек, включая иностранных наёмников, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в районах Невского и Новолюбовки ЛНР штурмовой авиацией и артиллерией нанесены удары по скоплению живой силы и техники противника. Кроме того, в районах урочища Медвежьего, а также Серебрянского лесничества в ЛНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы войск Украины.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые бронированные машины и два пикапа", - отметили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 декабря, 14:23Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.12.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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