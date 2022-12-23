https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840896091.html

Российские военные уничтожили в ЛНР две группы украинских диверсантов

Российские военные уничтожили в ЛНР две группы украинских диверсантов - РИА Новости, 23.12.2022

Российские военные уничтожили в ЛНР две группы украинских диверсантов

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки убитыми и ранеными потерял 70 человек, включая иностранных наёмников, сообщили в пятницу в Минобороны... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:33

2022-12-23T16:33

2022-12-23T16:46

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки убитыми и ранеными потерял 70 человек, включая иностранных наёмников, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в районах Невского и Новолюбовки ЛНР штурмовой авиацией и артиллерией нанесены удары по скоплению живой силы и техники противника. Кроме того, в районах урочища Медвежьего, а также Серебрянского лесничества в ЛНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы войск Украины."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые бронированные машины и два пикапа", - отметили в министерстве.

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)