https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840796746.html

В Кремле ответили на вопрос о достижении цели по демилитаризации Украины

В Кремле ответили на вопрос о достижении цели по демилитаризации Украины - РИА Новости, 23.12.2022

В Кремле ответили на вопрос о достижении цели по демилитаризации Украины

Российские военные достигли прогресса в вопросе демилитаризации киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:41

2022-12-23T12:41

2022-12-23T17:37

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские военные достигли прогресса в вопросе демилитаризации киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так Песков ответил на вопрос, можно ли считать выполненной одну из целей спецоперации, а именно по снижению военного потенциала Украины. Как напомнили пресс-секретарю журналисты, президент Владимир Путин накануне рассказал, что запасы оружия у киевского режима практически подошли к концу. Тогда глава государства подчеркнул, что у Украины скоро полностью закончатся вооружение и боеприпасы, поэтому республика будет полностью зависеть от западных "подачек".Путин также рассказал, что российские военные уничтожили множество техники ВСУ советского производства. При этом запасы сделанного в СССР вооружения у европейских стран, которые передают Киеву, также уже близки к исчерпанию.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221222/aviatsiya-1840587610.html

https://ria.ru/20220921/ukraina-1818334027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, дмитрий песков, владимир путин