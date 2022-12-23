https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840796746.html
В Кремле ответили на вопрос о достижении цели по демилитаризации Украины
В Кремле ответили на вопрос о достижении цели по демилитаризации Украины - РИА Новости, 23.12.2022
В Кремле ответили на вопрос о достижении цели по демилитаризации Украины
Российские военные достигли прогресса в вопросе демилитаризации киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:41
2022-12-23T12:41
2022-12-23T17:37
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские военные достигли прогресса в вопросе демилитаризации киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так Песков ответил на вопрос, можно ли считать выполненной одну из целей спецоперации, а именно по снижению военного потенциала Украины. Как напомнили пресс-секретарю журналисты, президент Владимир Путин накануне рассказал, что запасы оружия у киевского режима практически подошли к концу. Тогда глава государства подчеркнул, что у Украины скоро полностью закончатся вооружение и боеприпасы, поэтому республика будет полностью зависеть от западных "подачек".Путин также рассказал, что российские военные уничтожили множество техники ВСУ советского производства. При этом запасы сделанного в СССР вооружения у европейских стран, которые передают Киеву, также уже близки к исчерпанию.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221222/aviatsiya-1840587610.html
https://ria.ru/20220921/ukraina-1818334027.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Владимир Путин
12:41 23.12.2022 (обновлено: 17:37 23.12.2022)
В Кремле ответили на вопрос о достижении цели по демилитаризации Украины
Песков констатировал существенное продвижение на пути демилитаризации Украины