https://ria.ru/20221223/sovfed-1840701773.html
Сессия Совфеда завершается резонансными законами
Сессия Совфеда завершается резонансными законами - РИА Новости, 23.12.2022
Сессия Совфеда завершается резонансными законами
Совет федерации завершает в пятницу осеннюю сессию, сенаторы соберутся на последнее в этом году заседание и рассмотрят более 100 вопросов. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T00:29
2022-12-23T00:29
2022-12-23T00:29
валентина матвиенко
василий пискарев
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
совет федерации рф
госдума рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Совет федерации завершает в пятницу осеннюю сессию, сенаторы соберутся на последнее в этом году заседание и рассмотрят более 100 вопросов. Сессия выдалась насыщенной как никогда: палата одобрила около двух сотен законов, большинство из которых были так или иначе связаны с актуальной политической повесткой – начиная с законодательного оформления вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и заканчивая поддержкой мобилизованных и уголовным наказанием за сдачу в плен, дезертирство и мародерство. Новые регионы, новые задачи Пристальное внимание сенаторов в осеннюю сессию было уделено интеграции новых регионов. В начале сессии в конце сентября верхняя палата ратифицировала договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и одобрила соответствующие конституционные законы. Дальнейшая работы Совфеда на этом направлении была посвящена интеграции новых территорий в российскую правовую систему – так, были урегулированы вопросы наследования имущества в этих субъектах федерации, местные перевозчики были временно освобождены от обязательного страхования ответственности, а граждане – от нескольких видов налогов. Всего было принято 18 законов, направленных на интеграцию в правовое поле РФ новых субъектов, а впереди предстоит еще больший объем работы, говорила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Под занавес сессии сенаторы продолжат эту работу: рассмотрят решение о согласии на назначение прокуроров ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также закон о расширении состава Общественной палаты РФ за счет представителей новых территорий. Диверсанты, иноагенты, таксисты и биометрия В пятницу Совфеду предстоит также рассмотреть несколько законов, вызывавших резонанс в обществе: о наказании за диверсии вплоть до пожизненного заключения, создании единой биометрической системы, регулировании деятельности такси и сервисов онлайн-объявлений, а также ужесточении наказания для иностранных агентов. Как правило, парламент стремится к концу сессии рассмотреть все внесенные в план законотворческой деятельности законы. В этом году Совфед может завершить сессию с заслуженным чувством удовлетворения: в последние дни уходящего года в его состав были наконец делегированы сенаторы от ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, то есть практически в полном составе. "Под занавес" сенаторы рассмотрят целый ряд важных законов. В их числе – закон о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за финансирование диверсий и участие в них. Один из его авторов председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев приводил данные Генпрокуратуры, согласно которым с прошлого года число диверсий в России выросло более чем в 20 раз: в 2021 году была совершена одна диверсия, в 2022-м – 21. Ответственность для иноагентов, если они не маркируют свои материалы обязательной меткой или не подают вовремя документы, может стать из административной уголовной, если такие нарушения будут допущены дважды за год: такой закон также стоит в повестке пятничного заседания. Сенаторы также рассмотрят комплексный закон, регулирующий работу такси в России, и закон о создании единой биометрической системы РФ. Практически в полном составе На заседании произойдет долгожданное событие: работу в Совфеде начнут сенаторы от новых регионов - по два от ДНР и ЛНР и по одному от Херсонской и Запорожской областей. От последних двух субъектов пока в палату делегированы представители исполнительной власти, а законодательные органы пришлют своих сенаторов после выборов в сентябре 2023 года. Совет федерации заранее приготовился к приходу новых коллег. Еще в сентябре флаги четырех субъектов были установлены в холле здания на Большой Дмитровке наряду с флагами всех российских регионов, а в новом здании Совфеда, сданном в эксплуатацию в сентября, оборудованы их рабочие кабинеты. В пятницу изменится рассадка всех сенаторов в зале заседаний: старожилам придется потесниться ради новых коллег.
https://ria.ru/20221222/doklad-1840630718.html
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валентина матвиенко, василий пискарев, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Валентина Матвиенко, Василий Пискарев, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Совет федерации завершает в пятницу осеннюю сессию, сенаторы соберутся на последнее в этом году заседание и рассмотрят более 100 вопросов.
Сессия выдалась насыщенной как никогда: палата одобрила около двух сотен законов, большинство из которых были так или иначе связаны с актуальной политической повесткой – начиная с законодательного оформления вхождения в состав России
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
и заканчивая поддержкой мобилизованных и уголовным наказанием за сдачу в плен, дезертирство и мародерство.
Новые регионы, новые задачи
Пристальное внимание сенаторов в осеннюю сессию было уделено интеграции новых регионов. В начале сессии в конце сентября верхняя палата ратифицировала договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
и одобрила соответствующие конституционные законы.
Дальнейшая работы Совфеда на этом направлении была посвящена интеграции новых территорий в российскую правовую систему – так, были урегулированы вопросы наследования имущества в этих субъектах федерации, местные перевозчики были временно освобождены от обязательного страхования ответственности, а граждане – от нескольких видов налогов.
Всего было принято 18 законов, направленных на интеграцию в правовое поле РФ новых субъектов, а впереди предстоит еще больший объем работы, говорила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко
. Под занавес сессии сенаторы продолжат эту работу: рассмотрят решение о согласии на назначение прокуроров ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также закон о расширении состава Общественной палаты РФ за счет представителей новых территорий.
Диверсанты, иноагенты, таксисты и биометрия
В пятницу Совфеду предстоит также рассмотреть несколько законов, вызывавших резонанс в обществе: о наказании за диверсии вплоть до пожизненного заключения, создании единой биометрической системы, регулировании деятельности такси и сервисов онлайн-объявлений, а также ужесточении наказания для иностранных агентов.
Как правило, парламент стремится к концу сессии рассмотреть все внесенные в план законотворческой деятельности законы. В этом году Совфед может завершить сессию с заслуженным чувством удовлетворения: в последние дни уходящего года в его состав были наконец делегированы сенаторы от ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, то есть практически в полном составе.
"Под занавес" сенаторы рассмотрят целый ряд важных законов. В их числе – закон о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за финансирование диверсий и участие в них. Один из его авторов председатель комитета Госдумы
по безопасности Василий Пискарев
приводил данные Генпрокуратуры
, согласно которым с прошлого года число диверсий в России выросло более чем в 20 раз: в 2021 году была совершена одна диверсия, в 2022-м – 21.
Ответственность для иноагентов, если они не маркируют свои материалы обязательной меткой или не подают вовремя документы, может стать из административной уголовной, если такие нарушения будут допущены дважды за год: такой закон также стоит в повестке пятничного заседания.
Сенаторы также рассмотрят комплексный закон, регулирующий работу такси в России, и закон о создании единой биометрической системы РФ.
Практически в полном составе
На заседании произойдет долгожданное событие: работу в Совфеде начнут сенаторы от новых регионов - по два от ДНР и ЛНР и по одному от Херсонской и Запорожской областей. От последних двух субъектов пока в палату делегированы представители исполнительной власти, а законодательные органы пришлют своих сенаторов после выборов в сентябре 2023 года.
Совет федерации заранее приготовился к приходу новых коллег. Еще в сентябре флаги четырех субъектов были установлены в холле здания на Большой Дмитровке наряду с флагами всех российских регионов, а в новом здании Совфеда, сданном в эксплуатацию в сентября, оборудованы их рабочие кабинеты. В пятницу изменится рассадка всех сенаторов в зале заседаний: старожилам придется потесниться ради новых коллег.