https://ria.ru/20221223/sovfed-1840701773.html

Сессия Совфеда завершается резонансными законами

Сессия Совфеда завершается резонансными законами - РИА Новости, 23.12.2022

Сессия Совфеда завершается резонансными законами

Совет федерации завершает в пятницу осеннюю сессию, сенаторы соберутся на последнее в этом году заседание и рассмотрят более 100 вопросов. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T00:29

2022-12-23T00:29

2022-12-23T00:29

валентина матвиенко

василий пискарев

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

совет федерации рф

госдума рф

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Совет федерации завершает в пятницу осеннюю сессию, сенаторы соберутся на последнее в этом году заседание и рассмотрят более 100 вопросов. Сессия выдалась насыщенной как никогда: палата одобрила около двух сотен законов, большинство из которых были так или иначе связаны с актуальной политической повесткой – начиная с законодательного оформления вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и заканчивая поддержкой мобилизованных и уголовным наказанием за сдачу в плен, дезертирство и мародерство. Новые регионы, новые задачи Пристальное внимание сенаторов в осеннюю сессию было уделено интеграции новых регионов. В начале сессии в конце сентября верхняя палата ратифицировала договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и одобрила соответствующие конституционные законы. Дальнейшая работы Совфеда на этом направлении была посвящена интеграции новых территорий в российскую правовую систему – так, были урегулированы вопросы наследования имущества в этих субъектах федерации, местные перевозчики были временно освобождены от обязательного страхования ответственности, а граждане – от нескольких видов налогов. Всего было принято 18 законов, направленных на интеграцию в правовое поле РФ новых субъектов, а впереди предстоит еще больший объем работы, говорила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Под занавес сессии сенаторы продолжат эту работу: рассмотрят решение о согласии на назначение прокуроров ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также закон о расширении состава Общественной палаты РФ за счет представителей новых территорий. Диверсанты, иноагенты, таксисты и биометрия В пятницу Совфеду предстоит также рассмотреть несколько законов, вызывавших резонанс в обществе: о наказании за диверсии вплоть до пожизненного заключения, создании единой биометрической системы, регулировании деятельности такси и сервисов онлайн-объявлений, а также ужесточении наказания для иностранных агентов. Как правило, парламент стремится к концу сессии рассмотреть все внесенные в план законотворческой деятельности законы. В этом году Совфед может завершить сессию с заслуженным чувством удовлетворения: в последние дни уходящего года в его состав были наконец делегированы сенаторы от ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, то есть практически в полном составе. "Под занавес" сенаторы рассмотрят целый ряд важных законов. В их числе – закон о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за финансирование диверсий и участие в них. Один из его авторов председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев приводил данные Генпрокуратуры, согласно которым с прошлого года число диверсий в России выросло более чем в 20 раз: в 2021 году была совершена одна диверсия, в 2022-м – 21. Ответственность для иноагентов, если они не маркируют свои материалы обязательной меткой или не подают вовремя документы, может стать из административной уголовной, если такие нарушения будут допущены дважды за год: такой закон также стоит в повестке пятничного заседания. Сенаторы также рассмотрят комплексный закон, регулирующий работу такси в России, и закон о создании единой биометрической системы РФ. Практически в полном составе На заседании произойдет долгожданное событие: работу в Совфеде начнут сенаторы от новых регионов - по два от ДНР и ЛНР и по одному от Херсонской и Запорожской областей. От последних двух субъектов пока в палату делегированы представители исполнительной власти, а законодательные органы пришлют своих сенаторов после выборов в сентябре 2023 года. Совет федерации заранее приготовился к приходу новых коллег. Еще в сентябре флаги четырех субъектов были установлены в холле здания на Большой Дмитровке наряду с флагами всех российских регионов, а в новом здании Совфеда, сданном в эксплуатацию в сентября, оборудованы их рабочие кабинеты. В пятницу изменится рассадка всех сенаторов в зале заседаний: старожилам придется потесниться ради новых коллег.

https://ria.ru/20221222/doklad-1840630718.html

https://ria.ru/20221222/vozrast-1840558200.html

https://ria.ru/20221222/gosduma-1840398164.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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валентина матвиенко, василий пискарев, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, госдума рф, генеральная прокуратура рф