https://ria.ru/20221223/sochi-1840762537.html

Туристы не отказываются от путевок в горы Сочи из-за теплой погоды

Туристы не отказываются от путевок в горы Сочи из-за теплой погоды - РИА Новости, 23.12.2022

Туристы не отказываются от путевок в горы Сочи из-за теплой погоды

Российские туроператоры не фиксируют отказов от поездок в горный кластер Сочи из-за аномального тепла, сообщили РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T18:10

2022-12-23T18:10

2022-12-23T18:10

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские туроператоры не фиксируют отказов от поездок в горный кластер Сочи из-за аномального тепла, сообщили РИА Новости представители отрасли. "У нас никто и не планировал ехать сейчас. Основные заезды 30-31 декабря и 2-3 января", — рассказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Переносов поездок в Сочи не фиксируют ни в Fun&Sun, ни в "Интуристе". Отдыхающие, конечно, разочарованы, что не могут покататься прямо сейчас, но надеются сделать это при первой возможности, отметили участники рынка. При этом там добавили, что и в горном кластере и в приморском есть большое количество развлечений. "Несостоявшееся катание в эти выходные туристы с легкостью смогут заменить на экскурсии, посещение спа, ресторанов, театров или концертов. Вместо лыж можно поплавать в бассейнах, посетить краснополянские бани или организовать спортивную тренировку", — добавили в "Интуристе".Открытие горнолыжного сезона на "Розе Хутор" переносится с 23 на 29 декабря из-за аномально теплой погоды в Сочи, сообщили в четверг в пресс-службе курорта.

https://ria.ru/20221223/sochi-1840745477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи