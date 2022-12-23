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Туристы не отказываются от путевок в горы Сочи из-за теплой погоды - РИА Новости, 23.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221223/sochi-1840762537.html
Туристы не отказываются от путевок в горы Сочи из-за теплой погоды
Туристы не отказываются от путевок в горы Сочи из-за теплой погоды - РИА Новости, 23.12.2022
Туристы не отказываются от путевок в горы Сочи из-за теплой погоды
Российские туроператоры не фиксируют отказов от поездок в горный кластер Сочи из-за аномального тепла, сообщили РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T18:10
2022-12-23T18:10
туризм
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сочи
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские туроператоры не фиксируют отказов от поездок в горный кластер Сочи из-за аномального тепла, сообщили РИА Новости представители отрасли. "У нас никто и не планировал ехать сейчас. Основные заезды 30-31 декабря и 2-3 января", — рассказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Переносов поездок в Сочи не фиксируют ни в Fun&amp;Sun, ни в "Интуристе". Отдыхающие, конечно, разочарованы, что не могут покататься прямо сейчас, но надеются сделать это при первой возможности, отметили участники рынка. При этом там добавили, что и в горном кластере и в приморском есть большое количество развлечений. "Несостоявшееся катание в эти выходные туристы с легкостью смогут заменить на экскурсии, посещение спа, ресторанов, театров или концертов. Вместо лыж можно поплавать в бассейнах, посетить краснополянские бани или организовать спортивную тренировку", — добавили в "Интуристе".Открытие горнолыжного сезона на "Розе Хутор" переносится с 23 на 29 декабря из-за аномально теплой погоды в Сочи, сообщили в четверг в пресс-службе курорта.
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туризм, новости - туризм, сочи
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи
18:10 23.12.2022
 
Туристы не отказываются от путевок в горы Сочи из-за теплой погоды

Туроператоры не фиксируют отказов от туров в горный кластер Сочи из-за аномального тепла

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкТуристка катается на аттракционе "Качели над облаками" на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристка катается на аттракционе Качели над облаками на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские туроператоры не фиксируют отказов от поездок в горный кластер Сочи из-за аномального тепла, сообщили РИА Новости представители отрасли.
"У нас никто и не планировал ехать сейчас. Основные заезды 30-31 декабря и 2-3 января", — рассказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
Переносов поездок в Сочи не фиксируют ни в Fun&Sun, ни в "Интуристе". Отдыхающие, конечно, разочарованы, что не могут покататься прямо сейчас, но надеются сделать это при первой возможности, отметили участники рынка.
При этом там добавили, что и в горном кластере и в приморском есть большое количество развлечений. "Несостоявшееся катание в эти выходные туристы с легкостью смогут заменить на экскурсии, посещение спа, ресторанов, театров или концертов. Вместо лыж можно поплавать в бассейнах, посетить краснополянские бани или организовать спортивную тренировку", — добавили в "Интуристе".
Открытие горнолыжного сезона на "Розе Хутор" переносится с 23 на 29 декабря из-за аномально теплой погоды в Сочи, сообщили в четверг в пресс-службе курорта.
Начало горнолыжного сезона в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 11:07Туризм
В Сочи горный курорт "Красная Поляна" открыл зимний сезон
 
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