Туристы не отказываются от путевок в горы Сочи из-за теплой погоды
Туроператоры не фиксируют отказов от туров в горный кластер Сочи из-за аномального тепла
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкТуристка катается на аттракционе "Качели над облаками" на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские туроператоры не фиксируют отказов от поездок в горный кластер Сочи из-за аномального тепла, сообщили РИА Новости представители отрасли.
"У нас никто и не планировал ехать сейчас. Основные заезды 30-31 декабря и 2-3 января", — рассказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
Переносов поездок в Сочи не фиксируют ни в Fun&Sun, ни в "Интуристе". Отдыхающие, конечно, разочарованы, что не могут покататься прямо сейчас, но надеются сделать это при первой возможности, отметили участники рынка.
При этом там добавили, что и в горном кластере и в приморском есть большое количество развлечений. "Несостоявшееся катание в эти выходные туристы с легкостью смогут заменить на экскурсии, посещение спа, ресторанов, театров или концертов. Вместо лыж можно поплавать в бассейнах, посетить краснополянские бани или организовать спортивную тренировку", — добавили в "Интуристе".
Открытие горнолыжного сезона на "Розе Хутор" переносится с 23 на 29 декабря из-за аномально теплой погоды в Сочи, сообщили в четверг в пресс-службе курорта.