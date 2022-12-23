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В Кремле подтвердили проведение саммита СНГ в Петербурге 26-27 декабря - РИА Новости, 23.12.2022
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В Кремле подтвердили проведение саммита СНГ в Петербурге 26-27 декабря
В Кремле подтвердили проведение саммита СНГ в Петербурге 26-27 декабря - РИА Новости, 23.12.2022
В Кремле подтвердили проведение саммита СНГ в Петербурге 26-27 декабря
Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге пройдет 26-27 декабря, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:36
2022-12-23T15:39
санкт-петербург
снг
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге пройдет 26-27 декабря, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе президента РФ Владимира Путина 26-27 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров государств-участников Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.
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санкт-петербург, снг, политика, россия, владимир путин
Санкт-Петербург, СНГ, Политика, Россия, Владимир Путин
15:36 23.12.2022 (обновлено: 15:39 23.12.2022)
 
В Кремле подтвердили проведение саммита СНГ в Петербурге 26-27 декабря

В Кремле подтвердили, что неформальный саммит СНГ в Петербурге состоится 26-27 декабря

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкУстановка главной городской ели на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Установка главной городской ели на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Установка главной городской ели на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге пройдет 26-27 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе президента РФ Владимира Путина 26-27 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров государств-участников Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.
Неформальная встреча руководителей государств СНГ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 14:19
Песков оценил возможность участия Санду в неформальном саммите СНГ
 
Санкт-ПетербургСНГПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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