https://ria.ru/20221223/sng-1840872158.html
В Кремле подтвердили проведение саммита СНГ в Петербурге 26-27 декабря
В Кремле подтвердили проведение саммита СНГ в Петербурге 26-27 декабря - РИА Новости, 23.12.2022
В Кремле подтвердили проведение саммита СНГ в Петербурге 26-27 декабря
Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге пройдет 26-27 декабря, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:36
2022-12-23T15:36
2022-12-23T15:39
санкт-петербург
снг
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге пройдет 26-27 декабря, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе президента РФ Владимира Путина 26-27 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров государств-участников Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221212/sammit-1838063830.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, снг, политика, россия, владимир путин
Санкт-Петербург, СНГ, Политика, Россия, Владимир Путин
15:36 23.12.2022 (обновлено: 15:39 23.12.2022)
В Кремле подтвердили проведение саммита СНГ в Петербурге 26-27 декабря
В Кремле подтвердили, что неформальный саммит СНГ в Петербурге состоится 26-27 декабря