https://ria.ru/20221223/sitimobil-1840892495.html

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных водителей в "Ситимобиле"

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных водителей в "Ситимобиле" - РИА Новости, 23.12.2022

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных водителей в "Ситимобиле"

Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных водителей "Ситимобила", однако уведомления о произошедшем от сервиса такси пока не поступало,... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:22

2022-12-23T16:22

2022-12-23T16:22

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

ситимобил

кибербезопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564580778_0:61:3424:1987_1920x0_80_0_0_0fb165e376e371a518ecfddd5e3a9356.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных водителей "Ситимобила", однако уведомления о произошедшем от сервиса такси пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в пятницу "Ситимобил" после появления в сети информации об утечке в открытый доступ четырех тысяч фотографий паспортов водителей этого сервиса такси подтвердил РИА Новости факт утечки личных данных. Сообщалось, что сервис проводит внутреннее расследование. "Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в компании "Ситимобил". В соответствии с законодательством о персональных данных оператор в течение суток с момента подобного инцидента должен уведомить Роскомнадзор. По состоянию на 15.00 такого уведомления в ведомство не поступило", - отметили в ведомстве. Эксперт Kaspersky Threat Intelligence Юлия Новикова отмечала в комментарии РИА Новости, что в этом году утечки данных достигли небывалого масштаба. Суммарный объем персональных данных россиян, попавших в этом году в открытый доступ, превысил, по ее словам, 1,5 миллиарда записей. На прошлой неделе источник в Минцифры сообщал РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает введение штрафов до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях.

https://ria.ru/20221214/shtraf-1838519186.html

https://ria.ru/20221223/itogi-1840865654.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ситимобил, кибербезопасность