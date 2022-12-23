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Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных водителей в "Ситимобиле" - РИА Новости, 23.12.2022
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Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных водителей в "Ситимобиле"
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных водителей в "Ситимобиле" - РИА Новости, 23.12.2022
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных водителей в "Ситимобиле"
Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных водителей "Ситимобила", однако уведомления о произошедшем от сервиса такси пока не поступало,... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:22
2022-12-23T16:22
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
ситимобил
кибербезопасность
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных водителей "Ситимобила", однако уведомления о произошедшем от сервиса такси пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в пятницу "Ситимобил" после появления в сети информации об утечке в открытый доступ четырех тысяч фотографий паспортов водителей этого сервиса такси подтвердил РИА Новости факт утечки личных данных. Сообщалось, что сервис проводит внутреннее расследование. "Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в компании "Ситимобил". В соответствии с законодательством о персональных данных оператор в течение суток с момента подобного инцидента должен уведомить Роскомнадзор. По состоянию на 15.00 такого уведомления в ведомство не поступило", - отметили в ведомстве. Эксперт Kaspersky Threat Intelligence Юлия Новикова отмечала в комментарии РИА Новости, что в этом году утечки данных достигли небывалого масштаба. Суммарный объем персональных данных россиян, попавших в этом году в открытый доступ, превысил, по ее словам, 1,5 миллиарда записей. На прошлой неделе источник в Минцифры сообщал РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает введение штрафов до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях.
https://ria.ru/20221214/shtraf-1838519186.html
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ситимобил, кибербезопасность
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Ситимобил, Кибербезопасность
16:22 23.12.2022
 
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных водителей в "Ситимобиле"

Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных водителей в "Ситимобиле"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль службы такси "Ситимобил".
Автомобиль службы такси Ситимобил. - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль службы такси "Ситимобил".. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных водителей "Ситимобила", однако уведомления о произошедшем от сервиса такси пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в пятницу "Ситимобил" после появления в сети информации об утечке в открытый доступ четырех тысяч фотографий паспортов водителей этого сервиса такси подтвердил РИА Новости факт утечки личных данных. Сообщалось, что сервис проводит внутреннее расследование.
Хакер - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 10:50
Минцифры назвало возможный размер штрафа за утечку данных пользователей
"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в компании "Ситимобил". В соответствии с законодательством о персональных данных оператор в течение суток с момента подобного инцидента должен уведомить Роскомнадзор. По состоянию на 15.00 такого уведомления в ведомство не поступило", - отметили в ведомстве.
Эксперт Kaspersky Threat Intelligence Юлия Новикова отмечала в комментарии РИА Новости, что в этом году утечки данных достигли небывалого масштаба. Суммарный объем персональных данных россиян, попавших в этом году в открытый доступ, превысил, по ее словам, 1,5 миллиарда записей.
На прошлой неделе источник в Минцифры сообщал РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает введение штрафов до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях.
Оборудование - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СитимобилКибербезопасность
 
 
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