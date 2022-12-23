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Талибы обсудили возможность открыть школы и университеты для девушек - РИА Новости, 23.12.2022
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Талибы обсудили возможность открыть школы и университеты для девушек
Талибы обсудили возможность открыть школы и университеты для девушек - РИА Новости, 23.12.2022
Талибы обсудили возможность открыть школы и университеты для девушек
Правящее в Афганистане движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) обсудило возможность вновь открыть школы и... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T20:36
2022-12-23T20:36
в мире
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талибан
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) обсудило возможность вновь открыть школы и университеты для девушек, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. "Правительство "Талибана"* обсудило открытие университетов и школ для девушек", - заявили источники телеканала. Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин сказал, что не знает, как долго будет действовать это решение. До этого талибов критиковали за запрет среднего образования для девочек. МИД РФ сообщил, что в Москве обеспокоены известием о введении талибами в Афганистане запрета на обучение девушек в высших учебных заведениях и ждут, что Кабул примет меры по обеспечению безопасности девушек-студентов.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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в мире, сухейль шахин, афганистан, катар, россия, оон, талибан
В мире, Сухейль Шахин, Афганистан, Катар, Россия, ООН, Талибан
20:36 23.12.2022
 
Талибы обсудили возможность открыть школы и университеты для девушек

Правительство "Талибана" обсудило возможность открыть школы и университеты для девушек

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) обсудило возможность вновь открыть школы и университеты для девушек, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
"Правительство "Талибана"* обсудило открытие университетов и школ для девушек", - заявили источники телеканала.
Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин сказал, что не знает, как долго будет действовать это решение. До этого талибов критиковали за запрет среднего образования для девочек.
МИД РФ сообщил, что в Москве обеспокоены известием о введении талибами в Афганистане запрета на обучение девушек в высших учебных заведениях и ждут, что Кабул примет меры по обеспечению безопасности девушек-студентов.
* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В миреСухейль ШахинАфганистанКатарРоссияООНТалибан
 
 
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