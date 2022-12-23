https://ria.ru/20221223/shkoly-1840973148.html

Талибы обсудили возможность открыть школы и университеты для девушек

Талибы обсудили возможность открыть школы и университеты для девушек - РИА Новости, 23.12.2022

Талибы обсудили возможность открыть школы и университеты для девушек

Правящее в Афганистане движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) обсудило возможность вновь открыть школы и... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T20:36

2022-12-23T20:36

2022-12-23T20:36

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) обсудило возможность вновь открыть школы и университеты для девушек, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. "Правительство "Талибана"* обсудило открытие университетов и школ для девушек", - заявили источники телеканала. Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин сказал, что не знает, как долго будет действовать это решение. До этого талибов критиковали за запрет среднего образования для девочек. МИД РФ сообщил, что в Москве обеспокоены известием о введении талибами в Афганистане запрета на обучение девушек в высших учебных заведениях и ждут, что Кабул примет меры по обеспечению безопасности девушек-студентов.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20221221/kabul-1840163665.html

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в мире, сухейль шахин, афганистан, катар, россия, оон, талибан