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Операторы "большой четверки" будут закупать отечественные базовые станции
Операторы "большой четверки" будут закупать отечественные базовые станции - РИА Новости, 23.12.2022
Операторы "большой четверки" будут закупать отечественные базовые станции
Все операторы "большой четверки" - "Билайн", "Мегафон", Tele2, МТС - подписали форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций на свои сети,... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:12
2022-12-23T13:12
2022-12-23T16:29
экономика
технологии
максут шадаев
россия
мегафон
билайн
мтс
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Все операторы "большой четверки" - "Билайн", "Мегафон", Tele2, МТС - подписали форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций на свои сети, сообщило Минцифры."Контракты операторов связи с российскими производителями оборудования. Этот пункт уже выполнили все операторы "большой четверки". Они представили комиссии подписанные форвардные контракты", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале министерства."Сами поставки начнутся с 2025 года, а с 2028 года можно будет использовать только российские базовые станции", - напомнили в Минцифры.Глава Минцифры России Максут Шадаев ранее говорил, что российские операторы до конца 2022 года подпишут форвардные контракты с отечественными производителями базовых станций на поставку оборудования. Министр указывал, что под эти контракты министерство будет оказывать производителям точечную финансовую поддержку.Форвардные контракты уже заключили "Ростелеком" и "Мегафон".
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экономика, технологии, максут шадаев, россия, мегафон, билайн, мтс
Экономика, Технологии, Максут Шадаев, Россия, Мегафон, Билайн, МТС
13:12 23.12.2022 (обновлено: 16:29 23.12.2022)
Операторы "большой четверки" будут закупать отечественные базовые станции
Операторы "большой четверки" подписали контракты поставок отечественных базовых станций