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Операторы "большой четверки" будут закупать отечественные базовые станции

Операторы "большой четверки" будут закупать отечественные базовые станции - РИА Новости, 23.12.2022

Операторы "большой четверки" будут закупать отечественные базовые станции

Все операторы "большой четверки" - "Билайн", "Мегафон", Tele2, МТС - подписали форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций на свои сети,... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T13:12

2022-12-23T13:12

2022-12-23T16:29

экономика

технологии

максут шадаев

россия

мегафон

билайн

мтс

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Все операторы "большой четверки" - "Билайн", "Мегафон", Tele2, МТС - подписали форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций на свои сети, сообщило Минцифры."Контракты операторов связи с российскими производителями оборудования. Этот пункт уже выполнили все операторы "большой четверки". Они представили комиссии подписанные форвардные контракты", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале министерства."Сами поставки начнутся с 2025 года, а с 2028 года можно будет использовать только российские базовые станции", - напомнили в Минцифры.Глава Минцифры России Максут Шадаев ранее говорил, что российские операторы до конца 2022 года подпишут форвардные контракты с отечественными производителями базовых станций на поставку оборудования. Министр указывал, что под эти контракты министерство будет оказывать производителям точечную финансовую поддержку.Форвардные контракты уже заключили "Ростелеком" и "Мегафон".

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экономика, технологии, максут шадаев, россия, мегафон, билайн, мтс