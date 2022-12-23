https://ria.ru/20221223/saratov-1840959149.html
В Саратове осудили чиновников, которые участвовали в "веселом корпоративе"
В Саратове осудили чиновников, которые участвовали в "веселом корпоративе" - РИА Новости, 23.12.2022
В Саратове осудили чиновников, которые участвовали в "веселом корпоративе"
В правительстве Саратовской области считают некорректным поведение чиновников регионального министерства цифрового развития и связи, которые участвовали в... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T19:39
2022-12-23T19:39
2022-12-23T19:46
общество
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САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. В правительстве Саратовской области считают некорректным поведение чиновников регионального министерства цифрового развития и связи, которые участвовали в снятом на видео увеселительном мероприятии в ресторане, заявила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора Диана Бурлаченко. Ранее саратовский ресторан Sky Garden в Instagram* опубликовал видео, на котором запечатлено, как посетители весело проводят время, танцуют вместе. Местные СМИ пишут, что на кадрах запечатлены сотрудники министерства цифрового развития и связи региона, которые якобы проводили в ресторане корпоратив. Отметим, что на фоне внимания СМИ ресторан удалил спорные видео из своего аккаунта. "По информации руководства министерства, никаких корпоративных мероприятий не проводилось и не планируется. На видео удалось идентифицировать несколько человек, похожих на сотрудников министерства. По их словам, они посещали заведение в нерабочее время. Вместе с тем мы считаем подобное поведение со стороны госслужащих некорректным. Когда наши земляки защищают интересы нашего государства и нашу безопасность, считаем правильным отказаться от увеселительных мероприятий, и все праздники отмечать в домашней обстановке с родными", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что такую позицию высказали и жители Саратовской области, когда губернатор проводил в Telegram-канале опрос по формату новогодних празднований. "Большинство граждан высказались за отказ от салютов и торжеств с сохранением только новогодних елок для детей. Полностью солидарны с земляками и считаем, что госслужащие - первые, кто должен показать пример", - подчеркнула Бурлаченко.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, саратовская область, саратов, россия
Общество, Саратовская область, Саратов, Россия
19:39 23.12.2022 (обновлено: 19:46 23.12.2022)
В Саратове осудили чиновников, которые участвовали в "веселом корпоративе"
Правительство Саратовской области осудило чиновников, участвовавших в веселом корпоративе
САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. В правительстве Саратовской области считают некорректным поведение чиновников регионального министерства цифрового развития и связи, которые участвовали в снятом на видео увеселительном мероприятии в ресторане, заявила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора Диана Бурлаченко.
Ранее саратовский ресторан Sky Garden в Instagram* опубликовал видео, на котором запечатлено, как посетители весело проводят время, танцуют вместе. Местные СМИ пишут, что на кадрах запечатлены сотрудники министерства цифрового развития и связи региона, которые якобы проводили в ресторане корпоратив. Отметим, что на фоне внимания СМИ ресторан удалил спорные видео из своего аккаунта.
"По информации руководства министерства, никаких корпоративных мероприятий не проводилось и не планируется. На видео удалось идентифицировать несколько человек, похожих на сотрудников министерства. По их словам, они посещали заведение в нерабочее время. Вместе с тем мы считаем подобное поведение со стороны госслужащих некорректным. Когда наши земляки защищают интересы нашего государства и нашу безопасность, считаем правильным отказаться от увеселительных мероприятий, и все праздники отмечать в домашней обстановке с родными", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что такую позицию высказали и жители Саратовской области, когда губернатор проводил в Telegram-канале опрос по формату новогодних празднований. "Большинство граждан высказались за отказ от салютов и торжеств с сохранением только новогодних елок для детей. Полностью солидарны с земляками и считаем, что госслужащие - первые, кто должен показать пример", - подчеркнула Бурлаченко.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская