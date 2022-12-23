https://ria.ru/20221223/saratov-1840959149.html

В Саратове осудили чиновников, которые участвовали в "веселом корпоративе"

В Саратове осудили чиновников, которые участвовали в "веселом корпоративе" - РИА Новости, 23.12.2022

В Саратове осудили чиновников, которые участвовали в "веселом корпоративе"

В правительстве Саратовской области считают некорректным поведение чиновников регионального министерства цифрового развития и связи, которые участвовали в... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T19:39

2022-12-23T19:39

2022-12-23T19:46

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саратовская область

саратов

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САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. В правительстве Саратовской области считают некорректным поведение чиновников регионального министерства цифрового развития и связи, которые участвовали в снятом на видео увеселительном мероприятии в ресторане, заявила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора Диана Бурлаченко. Ранее саратовский ресторан Sky Garden в Instagram* опубликовал видео, на котором запечатлено, как посетители весело проводят время, танцуют вместе. Местные СМИ пишут, что на кадрах запечатлены сотрудники министерства цифрового развития и связи региона, которые якобы проводили в ресторане корпоратив. Отметим, что на фоне внимания СМИ ресторан удалил спорные видео из своего аккаунта. "По информации руководства министерства, никаких корпоративных мероприятий не проводилось и не планируется. На видео удалось идентифицировать несколько человек, похожих на сотрудников министерства. По их словам, они посещали заведение в нерабочее время. Вместе с тем мы считаем подобное поведение со стороны госслужащих некорректным. Когда наши земляки защищают интересы нашего государства и нашу безопасность, считаем правильным отказаться от увеселительных мероприятий, и все праздники отмечать в домашней обстановке с родными", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что такую позицию высказали и жители Саратовской области, когда губернатор проводил в Telegram-канале опрос по формату новогодних празднований. "Большинство граждан высказались за отказ от салютов и торжеств с сохранением только новогодних елок для детей. Полностью солидарны с земляками и считаем, что госслужащие - первые, кто должен показать пример", - подчеркнула Бурлаченко.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

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Евгения Нефедова

общество, саратовская область, саратов, россия