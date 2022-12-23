https://ria.ru/20221223/samosval-1840721043.html
Самосвал въехал в автобус в Хабаровском крае
Самосвал въехал в автобус в Хабаровском крае - РИА Новости, 23.12.2022
Самосвал въехал в автобус в Хабаровском крае
Самосвал въехал в автобус в Советской Гавани в Хабаровском крае, за медпомощью обратились девять из 29 пассажиров, один из них госпитализирован, рассказала РИА... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T07:54
2022-12-23T07:54
2022-12-23T07:54
происшествия
авто
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ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Самосвал въехал в автобус в Советской Гавани в Хабаровском крае, за медпомощью обратились девять из 29 пассажиров, один из них госпитализирован, рассказала РИА Новости представитель региональной госавтоинспекции Ольга Голубева. По словам представителя ГИБДД, водитель камаза был трезв, имел все необходимые документы. "Единственное, у его машины проблемы с резиной - она "лысовата". Сейчас этому будет пристальное внимание. Там идет снежок, но водитель сказал, что не превышал скорость", - отметила Голубева. Городская прокуратура проводит проверку ДТП, в ходе которой будет дана оценка содержанию автомобильной дороги, соблюдению правил перевозки пассажиров.
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происшествия, авто, хабаровский край, советская гавань, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Хабаровский край, Советская Гавань, ГИБДД МВД РФ
Самосвал въехал в автобус в Хабаровском крае
Самосвал въехал в автобус в Хабаровском крае, пострадали девять пассажиров
ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Самосвал въехал в автобус в Советской Гавани в Хабаровском крае, за медпомощью обратились девять из 29 пассажиров, один из них госпитализирован, рассказала РИА Новости представитель региональной госавтоинспекции Ольга Голубева.
"Авария произошла сегодня в 10.15 (3.15 мск) в черте города Советская Гавань в районе Проспекта мира, 1. Водитель самосвала Shacman на закруглении дорожного полотна не справился с управлением и столкнулся с автобусом ПАЗ, маршрута №3. За медпомощью обратились девять человек. В автобусе, включая водителя было 29 человек. Один из пострадавших точно госпитализирован, по травмам остальных пока неизвестно", - рассказала Голубева.
По словам представителя ГИБДД
, водитель камаза был трезв, имел все необходимые документы.
"Единственное, у его машины проблемы с резиной - она "лысовата". Сейчас этому будет пристальное внимание. Там идет снежок, но водитель сказал, что не превышал скорость", - отметила Голубева.
Городская прокуратура проводит проверку ДТП, в ходе которой будет дана оценка содержанию автомобильной дороги, соблюдению правил перевозки пассажиров.