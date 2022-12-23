https://ria.ru/20221223/samosval-1840721043.html

Самосвал въехал в автобус в Хабаровском крае

Самосвал въехал в автобус в Хабаровском крае - РИА Новости, 23.12.2022

Самосвал въехал в автобус в Хабаровском крае

Самосвал въехал в автобус в Советской Гавани в Хабаровском крае, за медпомощью обратились девять из 29 пассажиров, один из них госпитализирован, рассказала РИА... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T07:54

2022-12-23T07:54

2022-12-23T07:54

происшествия

авто

хабаровский край

советская гавань

гибдд мвд рф

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ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Самосвал въехал в автобус в Советской Гавани в Хабаровском крае, за медпомощью обратились девять из 29 пассажиров, один из них госпитализирован, рассказала РИА Новости представитель региональной госавтоинспекции Ольга Голубева. По словам представителя ГИБДД, водитель камаза был трезв, имел все необходимые документы. "Единственное, у его машины проблемы с резиной - она "лысовата". Сейчас этому будет пристальное внимание. Там идет снежок, но водитель сказал, что не превышал скорость", - отметила Голубева. Городская прокуратура проводит проверку ДТП, в ходе которой будет дана оценка содержанию автомобильной дороги, соблюдению правил перевозки пассажиров.

https://ria.ru/20221222/avariya-1840589641.html

хабаровский край

советская гавань

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происшествия, авто, хабаровский край, советская гавань, гибдд мвд рф