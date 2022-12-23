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Морскую переправу между Сахалином и материком закроют на три дня - РИА Новости, 23.12.2022
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Морскую переправу между Сахалином и материком закроют на три дня
Морскую переправу между Сахалином и материком закроют на три дня - РИА Новости, 23.12.2022
Морскую переправу между Сахалином и материком закроют на три дня
Паромное сообщение Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) временно прекратит работу с вечера пятницы из-за шторма в Татарском проливе, сообщили РИА... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T04:28
2022-12-23T04:28
сахалин
холмск
ванино
сахалинское морское пароходство
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 дек – РИА Новости. Паромное сообщение Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) временно прекратит работу с вечера пятницы из-за шторма в Татарском проливе, сообщили РИА Новости в Сахалинском морском пароходстве. По информации собеседника агентства, в настоящее время паром "Сахалин-10" уже находится на материковой стороне пролива. Возобновление работы морской переправы ориентировочно ожидается в первой половине дня 27 декабря. Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что на Сахалине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные метели с мокрым снегом в пятницу днем и в ночь на субботу в южных районах острова.
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сахалин, холмск, ванино, сахалинское морское пароходство, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сахалин, Холмск, Ванино, Сахалинское морское пароходство, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
04:28 23.12.2022
 
Морскую переправу между Сахалином и материком закроют на три дня

Паромное сообщение между Сахалином и материком прекратит работу на три дня из-за циклона

© РИА Новости / Геннадий ШишкинМороз во Владивостоке
Мороз во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Мороз во Владивостоке. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 дек – РИА Новости. Паромное сообщение Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) временно прекратит работу с вечера пятницы из-за шторма в Татарском проливе, сообщили РИА Новости в Сахалинском морском пароходстве.
"Дизель-электроходы "Сахалин-8" и "Сахалин-9" утром в пятницу вышли из порта Холмска и сегодня в конце суток подойдут в порт Ванино. После этого паромная переправа закроется, так как в Татарском проливе ожидается шторм", - сообщил представитель управления паромными перевозками компании.
По информации собеседника агентства, в настоящее время паром "Сахалин-10" уже находится на материковой стороне пролива. Возобновление работы морской переправы ориентировочно ожидается в первой половине дня 27 декабря.
Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что на Сахалине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные метели с мокрым снегом в пятницу днем и в ночь на субботу в южных районах острова.
Отколовшейся льдины - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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СахалинХолмскВаниноСахалинское морское пароходствоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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