https://ria.ru/20221223/sakhalin-1840710705.html

Морскую переправу между Сахалином и материком закроют на три дня

Морскую переправу между Сахалином и материком закроют на три дня - РИА Новости, 23.12.2022

Морскую переправу между Сахалином и материком закроют на три дня

Паромное сообщение Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) временно прекратит работу с вечера пятницы из-за шторма в Татарском проливе, сообщили РИА... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T04:28

2022-12-23T04:28

2022-12-23T04:28

сахалин

холмск

ванино

сахалинское морское пароходство

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 дек – РИА Новости. Паромное сообщение Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) временно прекратит работу с вечера пятницы из-за шторма в Татарском проливе, сообщили РИА Новости в Сахалинском морском пароходстве. По информации собеседника агентства, в настоящее время паром "Сахалин-10" уже находится на материковой стороне пролива. Возобновление работы морской переправы ориентировочно ожидается в первой половине дня 27 декабря. Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что на Сахалине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные метели с мокрым снегом в пятницу днем и в ночь на субботу в южных районах острова.

https://ria.ru/20221223/ldiny-1840708094.html

сахалин

холмск

ванино

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сахалин, холмск, ванино, сахалинское морское пароходство, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)