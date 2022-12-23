https://ria.ru/20221223/rubl-1840700052.html

Инвестстратег рассказал, когда прекратится падение рубля

Инвестстратег рассказал, когда прекратится падение рубля - РИА Новости, 23.12.2022

Инвестстратег рассказал, когда прекратится падение рубля

Рубль перестанет падать к доллару и евро, как только продавцы и покупатели валюты найдут новый баланс, объяснил "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T01:11

2022-12-23T01:11

2022-12-23T01:11

экономика

александр бахтин (экономист)

центральный банк рф (цб рф)

бкс мир инвестиций

россия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Рубль перестанет падать к доллару и евро, как только продавцы и покупатели валюты найдут новый баланс, объяснил "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.Он напомнил, что сокращение нефтяного экспорта из-за санкций совпало с традиционным перед Новым годом ростом спроса на импорт. Кроме этого, в декабре всегда растут бюджетные расходы – компании должны осуществить все, что не успели, до конца года.Регулятор ввел их весной как один из инструментов противодействия санкциям.Не исключено, что какое-то время доллар будет пребывать вблизи отметки 75 рублей, однако начало налогового периода в конце декабря и перепроданности рубля с технической точки зрения вернут курс к 70 рублям. Тот же уровень сохранится и в начале следующего года.

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экономика, александр бахтин (экономист), центральный банк рф (цб рф), бкс мир инвестиций, россия