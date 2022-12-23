https://ria.ru/20221223/rubl-1840700052.html
Инвестстратег рассказал, когда прекратится падение рубля
Инвестстратег рассказал, когда прекратится падение рубля - РИА Новости, 23.12.2022
Инвестстратег рассказал, когда прекратится падение рубля
Рубль перестанет падать к доллару и евро, как только продавцы и покупатели валюты найдут новый баланс, объяснил "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T01:11
2022-12-23T01:11
2022-12-23T01:11
экономика
александр бахтин (экономист)
центральный банк рф (цб рф)
бкс мир инвестиций
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Рубль перестанет падать к доллару и евро, как только продавцы и покупатели валюты найдут новый баланс, объяснил "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.Он напомнил, что сокращение нефтяного экспорта из-за санкций совпало с традиционным перед Новым годом ростом спроса на импорт. Кроме этого, в декабре всегда растут бюджетные расходы – компании должны осуществить все, что не успели, до конца года.Регулятор ввел их весной как один из инструментов противодействия санкциям.Не исключено, что какое-то время доллар будет пребывать вблизи отметки 75 рублей, однако начало налогового периода в конце декабря и перепроданности рубля с технической точки зрения вернут курс к 70 рублям. Тот же уровень сохранится и в начале следующего года.
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экономика, александр бахтин (экономист), центральный банк рф (цб рф), бкс мир инвестиций, россия
Экономика, Александр Бахтин (экономист), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), БКС Мир инвестиций, Россия
Инвестстратег рассказал, когда прекратится падение рубля
Эксперт Бахтин: рубль перестанет падать с началом налогового периода в конце декабря