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Инвестстратег рассказал, когда прекратится падение рубля - РИА Новости, 23.12.2022
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Инвестстратег рассказал, когда прекратится падение рубля
Инвестстратег рассказал, когда прекратится падение рубля - РИА Новости, 23.12.2022
Инвестстратег рассказал, когда прекратится падение рубля
Рубль перестанет падать к доллару и евро, как только продавцы и покупатели валюты найдут новый баланс, объяснил "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T01:11
2022-12-23T01:11
экономика
александр бахтин (экономист)
центральный банк рф (цб рф)
бкс мир инвестиций
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Рубль перестанет падать к доллару и евро, как только продавцы и покупатели валюты найдут новый баланс, объяснил "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.Он напомнил, что сокращение нефтяного экспорта из-за санкций совпало с традиционным перед Новым годом ростом спроса на импорт. Кроме этого, в декабре всегда растут бюджетные расходы – компании должны осуществить все, что не успели, до конца года.Регулятор ввел их весной как один из инструментов противодействия санкциям.Не исключено, что какое-то время доллар будет пребывать вблизи отметки 75 рублей, однако начало налогового периода в конце декабря и перепроданности рубля с технической точки зрения вернут курс к 70 рублям. Тот же уровень сохранится и в начале следующего года.
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экономика, александр бахтин (экономист), центральный банк рф (цб рф), бкс мир инвестиций, россия
Экономика, Александр Бахтин (экономист), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), БКС Мир инвестиций, Россия
01:11 23.12.2022
 
Инвестстратег рассказал, когда прекратится падение рубля

Эксперт Бахтин: рубль перестанет падать с началом налогового периода в конце декабря

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкРубль
Рубль - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Рубль перестанет падать к доллару и евро, как только продавцы и покупатели валюты найдут новый баланс, объяснил "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
Он напомнил, что сокращение нефтяного экспорта из-за санкций совпало с традиционным перед Новым годом ростом спроса на импорт. Кроме этого, в декабре всегда растут бюджетные расходы – компании должны осуществить все, что не успели, до конца года.
"Подкосить устойчивость нацвалюты могли и сообщения о послаблениях валютных барьеров ЦБ", — указал Бахтин.
Регулятор ввел их весной как один из инструментов противодействия санкциям.
Не исключено, что какое-то время доллар будет пребывать вблизи отметки 75 рублей, однако начало налогового периода в конце декабря и перепроданности рубля с технической точки зрения вернут курс к 70 рублям. Тот же уровень сохранится и в начале следующего года.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 17:02Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара упал ниже 70 рублей
 
ЭкономикаАлександр Бахтин (экономист)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)БКС Мир инвестицийРоссия
 
 
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