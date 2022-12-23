https://ria.ru/20221223/rszo-1840749447.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка ракетами из РСЗО - РИА Новости, 23.12.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка ракетами из РСЗО

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из РСЗО, а также шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T10:33

2022-12-23T10:33

2022-12-23T10:36

специальная военная операция на украине

в мире

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донецк

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сцкк

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из РСЗО, а также шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 10.15 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221223/podrazdeleniya-1840724623.html

петровский район

донецк

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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк