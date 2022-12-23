https://ria.ru/20221223/rszo-1840749447.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка ракетами из РСЗО - РИА Новости, 23.12.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка ракетами из РСЗО
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из РСЗО, а также шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:33
2022-12-23T10:33
2022-12-23T10:36
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из РСЗО, а также шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 10.15 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221223/podrazdeleniya-1840724623.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
10:33 23.12.2022 (обновлено: 10:36 23.12.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка ракетами из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из РСЗО