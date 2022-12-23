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Рогозин заявил, что Украина ответит за его товарищей - РИА Новости, 23.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/rogozin-1840928840.html
Рогозин заявил, что Украина ответит за его товарищей
Рогозин заявил, что Украина ответит за его товарищей - РИА Новости, 23.12.2022
Рогозин заявил, что Украина ответит за его товарищей
Раненный во время обстрела в Донецке экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Украина ответит за его раненых и погибших товарищей. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:59
2022-12-23T17:59
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
украина
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Раненный во время обстрела в Донецке экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Украина ответит за его раненых и погибших товарищей. Он отметил на своей странице во "ВКонтакте", что СБУ взяла на себя ответственность за этот теракт с артналетом на гостиницу, где он проживал вместе с группой военных советников "Царские волки". Как стало известно 22 декабря, гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин получил ранение металлическим осколком размером 3×4 миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике. Сейчас бывший глава "Роскосмоса" находится в больнице Ростове-на-Дону и ожидает транспортировки в Москву, так как врачи и в Донецке, и в Ростове не решились его оперировать из-за сложности ранения.
донецк
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Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин
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происшествия, донецк, украина, дмитрий рогозин, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Украина, Дмитрий Рогозин
Рогозин заявил, что Украина ответит за его товарищей
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Раненный во время обстрела в Донецке экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Украина ответит за его раненых и погибших товарищей.
2022-12-23T17:59
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PT0M31S
17:59 23.12.2022
 
Рогозин заявил, что Украина ответит за его товарищей

Раненный при обстреле в Донецке Рогозин заявил, что Украина ответит за его товарищей

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела гостиницы, где находился Дмитрий Рогозин
Последствия обстрела гостиницы, где находился Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела гостиницы, где находился Дмитрий Рогозин
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Раненный во время обстрела в Донецке экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Украина ответит за его раненых и погибших товарищей.
Он отметил на своей странице во "ВКонтакте", что СБУ взяла на себя ответственность за этот теракт с артналетом на гостиницу, где он проживал вместе с группой военных советников "Царские волки".
"Цинизм этих людей состоит в том, что тщательные теракты они готовят к неким знаковым датам. Крымский мост взорвали к 7 октября, меня решили ликвидировать в день рождения, где бы я ни находился. Выслеживают, ведут охоту. Но я хочу сказать, что в долгу не останусь. За товарищей моих они ответят", - написал экс-глава "Роскосмоса".
Как стало известно 22 декабря, гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин получил ранение металлическим осколком размером 3×4 миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.
Сейчас бывший глава "Роскосмоса" находится в больнице Ростове-на-Дону и ожидает транспортировки в Москву, так как врачи и в Донецке, и в Ростове не решились его оперировать из-за сложности ранения.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкУкраинаДмитрий Рогозин
 
 
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