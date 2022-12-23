https://ria.ru/20221223/rogozin-1840928840.html

Рогозин заявил, что Украина ответит за его товарищей

Рогозин заявил, что Украина ответит за его товарищей - РИА Новости, 23.12.2022

Рогозин заявил, что Украина ответит за его товарищей

Раненный во время обстрела в Донецке экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Украина ответит за его раненых и погибших товарищей. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T17:59

2022-12-23T17:59

2022-12-23T17:59

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

украина

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Раненный во время обстрела в Донецке экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Украина ответит за его раненых и погибших товарищей. Он отметил на своей странице во "ВКонтакте", что СБУ взяла на себя ответственность за этот теракт с артналетом на гостиницу, где он проживал вместе с группой военных советников "Царские волки". Как стало известно 22 декабря, гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозин получил ранение металлическим осколком размером 3×4 миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике. Сейчас бывший глава "Роскосмоса" находится в больнице Ростове-на-Дону и ожидает транспортировки в Москву, так как врачи и в Донецке, и в Ростове не решились его оперировать из-за сложности ранения.

донецк

украина

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Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин 2022-12-23T17:59 true PT0M31S

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Ольга Фомченкова

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