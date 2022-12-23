https://ria.ru/20221223/rogozin-1840727448.html
Жена Рогозина опровергла сообщения СМИ о своей тяжелой контузии
Жена Рогозина опровергла сообщения СМИ о своей тяжелой контузии - РИА Новости, 23.12.2022
Жена Рогозина опровергла сообщения СМИ о своей тяжелой контузии
Супруга экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Татьяна опровергла в Telegram-канале сообщения в СМИ о своей тяжелой контузии после обстрела в Донецке. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T08:53
2022-12-23T08:53
2022-12-23T11:05
донецк
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дмитрий рогозин
ростов-на-дону
москва
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Супруга экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Татьяна опровергла в Telegram-канале сообщения в СМИ о своей тяжелой контузии после обстрела в Донецке."У меня нет тяжелой контузии, слава богу. У мужа ранение", — написала она.Она находилась вместе с мужем в Донецке, когда они и группа военных советников "Царские волки", которую в зоне спецоперации возглавляет Рогозин, попала под украинский обстрел. Сам Рогозин получил тяжелое ранение в позвоночник — там застрял осколок боеприпаса.Сейчас бывший глава "Роскосмоса" находится в больнице в Ростове-на-Дону и ожидает транспортировки в Москву, так как врачи и в Донецке, и в Ростове не решились его оперировать из-за сложности ранения.
https://ria.ru/20221222/rogozin-1840422656.html
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донецк, россия, дмитрий рогозин, ростов-на-дону, москва, роскосмос
Донецк, Россия, Дмитрий Рогозин, Ростов-на-Дону, Москва, Роскосмос
08:53 23.12.2022 (обновлено: 11:05 23.12.2022)
Жена Рогозина опровергла сообщения СМИ о своей тяжелой контузии
Жена Рогозина Татьяна опровергла сообщения СМИ о тяжелой контузии после обстрела в ДНР