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Жена Рогозина опровергла сообщения СМИ о своей тяжелой контузии - РИА Новости, 23.12.2022
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Жена Рогозина опровергла сообщения СМИ о своей тяжелой контузии
Жена Рогозина опровергла сообщения СМИ о своей тяжелой контузии - РИА Новости, 23.12.2022
Жена Рогозина опровергла сообщения СМИ о своей тяжелой контузии
Супруга экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Татьяна опровергла в Telegram-канале сообщения в СМИ о своей тяжелой контузии после обстрела в Донецке. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T08:53
2022-12-23T11:05
донецк
россия
дмитрий рогозин
ростов-на-дону
москва
роскосмос
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Супруга экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Татьяна опровергла в Telegram-канале сообщения в СМИ о своей тяжелой контузии после обстрела в Донецке."У меня нет тяжелой контузии, слава богу. У мужа ранение", — написала она.Она находилась вместе с мужем в Донецке, когда они и группа военных советников "Царские волки", которую в зоне спецоперации возглавляет Рогозин, попала под украинский обстрел. Сам Рогозин получил тяжелое ранение в позвоночник — там застрял осколок боеприпаса.Сейчас бывший глава "Роскосмоса" находится в больнице в Ростове-на-Дону и ожидает транспортировки в Москву, так как врачи и в Донецке, и в Ростове не решились его оперировать из-за сложности ранения.
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донецк
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донецк, россия, дмитрий рогозин, ростов-на-дону, москва, роскосмос
Донецк, Россия, Дмитрий Рогозин, Ростов-на-Дону, Москва, Роскосмос
08:53 23.12.2022 (обновлено: 11:05 23.12.2022)
 
Жена Рогозина опровергла сообщения СМИ о своей тяжелой контузии

Жена Рогозина Татьяна опровергла сообщения СМИ о тяжелой контузии после обстрела в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ресторана "Шеш-Беш" в Ленинском районе Донецка, где пострадал Рогозин
Последствия обстрела ресторана Шеш-Беш в Ленинском районе Донецка, где пострадал Рогозин - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела ресторана "Шеш-Беш" в Ленинском районе Донецка, где пострадал Рогозин
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Супруга экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Татьяна опровергла в Telegram-канале сообщения в СМИ о своей тяжелой контузии после обстрела в Донецке.
"У меня нет тяжелой контузии, слава богу. У мужа ранение", — написала она.
Она находилась вместе с мужем в Донецке, когда они и группа военных советников "Царские волки", которую в зоне спецоперации возглавляет Рогозин, попала под украинский обстрел. Сам Рогозин получил тяжелое ранение в позвоночник — там застрял осколок боеприпаса.
Сейчас бывший глава "Роскосмоса" находится в больнице в Ростове-на-Дону и ожидает транспортировки в Москву, так как врачи и в Донецке, и в Ростове не решились его оперировать из-за сложности ранения.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 09:03Специальная военная операция на Украине
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ДонецкРоссияДмитрий РогозинРостов-на-ДонуМоскваРоскосмос
 
 
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