https://ria.ru/20221223/rogozin-1840727448.html

Жена Рогозина опровергла сообщения СМИ о своей тяжелой контузии

Жена Рогозина опровергла сообщения СМИ о своей тяжелой контузии - РИА Новости, 23.12.2022

Жена Рогозина опровергла сообщения СМИ о своей тяжелой контузии

Супруга экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Татьяна опровергла в Telegram-канале сообщения в СМИ о своей тяжелой контузии после обстрела в Донецке. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T08:53

2022-12-23T08:53

2022-12-23T11:05

донецк

россия

дмитрий рогозин

ростов-на-дону

москва

роскосмос

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Супруга экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Татьяна опровергла в Telegram-канале сообщения в СМИ о своей тяжелой контузии после обстрела в Донецке."У меня нет тяжелой контузии, слава богу. У мужа ранение", — написала она.Она находилась вместе с мужем в Донецке, когда они и группа военных советников "Царские волки", которую в зоне спецоперации возглавляет Рогозин, попала под украинский обстрел. Сам Рогозин получил тяжелое ранение в позвоночник — там застрял осколок боеприпаса.Сейчас бывший глава "Роскосмоса" находится в больнице в Ростове-на-Дону и ожидает транспортировки в Москву, так как врачи и в Донецке, и в Ростове не решились его оперировать из-за сложности ранения.

https://ria.ru/20221222/rogozin-1840422656.html

донецк

россия

ростов-на-дону

москва

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донецк, россия, дмитрий рогозин, ростов-на-дону, москва, роскосмос