https://ria.ru/20221223/reformy-1840786759.html

Эрдоган анонсировал реформы по укреплению власти в Турции

Эрдоган анонсировал реформы по укреплению власти в Турции - РИА Новости, 23.12.2022

Эрдоган анонсировал реформы по укреплению власти в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что готовятся реформы по укреплению ветвей власти в стране. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:15

2022-12-23T12:15

2022-12-23T12:15

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АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что готовятся реформы по укреплению ветвей власти в стране. По словам турецкого лидера, "любой отход от принципа верховенства права неизбежно снижает уважение к судебной и исполнительной системам". "В будущем году в Турции планируются новые реформы, нацеленные на совершенствование ветвей власти. Преобразования повысят эффективность исполнительной власти, а также внесут вклад в работу законодательной и исполнительной систем", - сказал Эрдоган, обращаясь к участникам конференции на тему Конституционного права в исламском мире, стартовавшей в пятницу во дворце "Долмабахче" в Стамбуле, его слова приводит агентство Anadolu. Турецкий лидер отметил, что шаги последних лет "позволили гарантировать на конституционном уровне не только независимость, но и беспристрастность судебной системы Турции, что устранило брешь в правовой системе страны".

https://ria.ru/20221215/erdogan-1838875835.html

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в мире, турция, стамбул