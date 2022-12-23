https://ria.ru/20221223/reformy-1840786759.html
Эрдоган анонсировал реформы по укреплению власти в Турции
Эрдоган анонсировал реформы по укреплению власти в Турции - РИА Новости, 23.12.2022
Эрдоган анонсировал реформы по укреплению власти в Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что готовятся реформы по укреплению ветвей власти в стране. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:15
2022-12-23T12:15
2022-12-23T12:15
в мире
турция
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823709929_0:426:2048:1578_1920x0_80_0_0_8f30ffbe55a23d378d6b2f367671a49d.jpg
АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что готовятся реформы по укреплению ветвей власти в стране. По словам турецкого лидера, "любой отход от принципа верховенства права неизбежно снижает уважение к судебной и исполнительной системам". "В будущем году в Турции планируются новые реформы, нацеленные на совершенствование ветвей власти. Преобразования повысят эффективность исполнительной власти, а также внесут вклад в работу законодательной и исполнительной систем", - сказал Эрдоган, обращаясь к участникам конференции на тему Конституционного права в исламском мире, стартовавшей в пятницу во дворце "Долмабахче" в Стамбуле, его слова приводит агентство Anadolu. Турецкий лидер отметил, что шаги последних лет "позволили гарантировать на конституционном уровне не только независимость, но и беспристрастность судебной системы Турции, что устранило брешь в правовой системе страны".
https://ria.ru/20221215/erdogan-1838875835.html
турция
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823709929_0:338:2048:1874_1920x0_80_0_0_64b4e22a0453252bf0d2f5106662eb4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, стамбул
Эрдоган анонсировал реформы по укреплению власти в Турции
Президент Эрдоган рассказал о готовящихся реформах по укреплению ветвей власти в Турции