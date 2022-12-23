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Эрдоган анонсировал реформы по укреплению власти в Турции - РИА Новости, 23.12.2022
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Эрдоган анонсировал реформы по укреплению власти в Турции
Эрдоган анонсировал реформы по укреплению власти в Турции - РИА Новости, 23.12.2022
Эрдоган анонсировал реформы по укреплению власти в Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что готовятся реформы по укреплению ветвей власти в стране. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:15
2022-12-23T12:15
в мире
турция
стамбул
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АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что готовятся реформы по укреплению ветвей власти в стране. По словам турецкого лидера, "любой отход от принципа верховенства права неизбежно снижает уважение к судебной и исполнительной системам". "В будущем году в Турции планируются новые реформы, нацеленные на совершенствование ветвей власти. Преобразования повысят эффективность исполнительной власти, а также внесут вклад в работу законодательной и исполнительной систем", - сказал Эрдоган, обращаясь к участникам конференции на тему Конституционного права в исламском мире, стартовавшей в пятницу во дворце "Долмабахче" в Стамбуле, его слова приводит агентство Anadolu. Турецкий лидер отметил, что шаги последних лет "позволили гарантировать на конституционном уровне не только независимость, но и беспристрастность судебной системы Турции, что устранило брешь в правовой системе страны".
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в мире, турция, стамбул
В мире, Турция, Стамбул
12:15 23.12.2022
 
Эрдоган анонсировал реформы по укреплению власти в Турции

Президент Эрдоган рассказал о готовящихся реформах по укреплению ветвей власти в Турции

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что готовятся реформы по укреплению ветвей власти в стране.
По словам турецкого лидера, "любой отход от принципа верховенства права неизбежно снижает уважение к судебной и исполнительной системам".
"В будущем году в Турции планируются новые реформы, нацеленные на совершенствование ветвей власти. Преобразования повысят эффективность исполнительной власти, а также внесут вклад в работу законодательной и исполнительной систем", - сказал Эрдоган, обращаясь к участникам конференции на тему Конституционного права в исламском мире, стартовавшей в пятницу во дворце "Долмабахче" в Стамбуле, его слова приводит агентство Anadolu.
Турецкий лидер отметил, что шаги последних лет "позволили гарантировать на конституционном уровне не только независимость, но и беспристрастность судебной системы Турции, что устранило брешь в правовой системе страны".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 13:35
Эрдоган заявил, что не намерен оставлять друзей в своей партии
 
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