https://ria.ru/20221223/reanimatsiya-1840999586.html

Мужчина оказался в реанимации после падения на него снега с крыши

Мужчина оказался в реанимации после падения на него снега с крыши - РИА Новости, 23.12.2022

Мужчина оказался в реанимации после падения на него снега с крыши

Мужчина попал в реанимацию после падения на него снега и наледи с крыши здания в городе Луга Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T23:17

2022-12-23T23:17

2022-12-23T23:17

происшествия

жкх

луга

ленинградская область

россия

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Мужчина попал в реанимацию после падения на него снега и наледи с крыши здания в городе Луга Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. "Двадцать второго декабря с крыши учреждения социального обслуживания, расположенного по Ленинградскому шоссе в городе Луга, произошел сход снега и наледи на 50-летнего мужнину. Потерпевший был госпитализирован в реанимационное отделение БУЗ ЛО "Лужская МБ", ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении. По факту травмирования мужчины возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, а также причины произошедшего. Следственные органы напоминают, что организациям жилищно-коммунальной сферы и органам власти необходимо своевременно организовывать чистку крыш зданий от сосулек, снега и наледи, обеспечивать контроль за качеством уборки и содержания зданий и территорий.

https://ria.ru/20221222/obstrel-1840441369.html

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россия

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Евгения Нефедова

происшествия, жкх, луга, ленинградская область, россия