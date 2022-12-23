Рейтинг@Mail.ru
Мужчина оказался в реанимации после падения на него снега с крыши - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/reanimatsiya-1840999586.html
Мужчина оказался в реанимации после падения на него снега с крыши
Мужчина оказался в реанимации после падения на него снега с крыши - РИА Новости, 23.12.2022
Мужчина оказался в реанимации после падения на него снега с крыши
Мужчина попал в реанимацию после падения на него снега и наледи с крыши здания в городе Луга Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T23:17
2022-12-23T23:17
происшествия
жкх
луга
ленинградская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838116747_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_1993ead9928363e5b635654ed341d888.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Мужчина попал в реанимацию после падения на него снега и наледи с крыши здания в городе Луга Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. "Двадцать второго декабря с крыши учреждения социального обслуживания, расположенного по Ленинградскому шоссе в городе Луга, произошел сход снега и наледи на 50-летнего мужнину. Потерпевший был госпитализирован в реанимационное отделение БУЗ ЛО "Лужская МБ", ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении. По факту травмирования мужчины возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, а также причины произошедшего. Следственные органы напоминают, что организациям жилищно-коммунальной сферы и органам власти необходимо своевременно организовывать чистку крыш зданий от сосулек, снега и наледи, обеспечивать контроль за качеством уборки и содержания зданий и территорий.
https://ria.ru/20221222/obstrel-1840441369.html
луга
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838116747_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_ce14a4b0d3e480a235f5fcf919e0d71c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, луга, ленинградская область, россия
Происшествия, ЖКХ, Луга, Ленинградская область, Россия
23:17 23.12.2022
 
Мужчина оказался в реанимации после падения на него снега с крыши

В Ленинградской области мужчина попал в реанимацию после падения на него снега с крыши

© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в медиабанкДиагностический медицинский прибор в больнице
Диагностический медицинский прибор в больнице - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в медиабанк
Диагностический медицинский прибор в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Мужчина попал в реанимацию после падения на него снега и наледи с крыши здания в городе Луга Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
"Двадцать второго декабря с крыши учреждения социального обслуживания, расположенного по Ленинградскому шоссе в городе Луга, произошел сход снега и наледи на 50-летнего мужнину. Потерпевший был госпитализирован в реанимационное отделение БУЗ ЛО "Лужская МБ", ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.
По факту травмирования мужчины возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, а также причины произошедшего.
Следственные органы напоминают, что организациям жилищно-коммунальной сферы и органам власти необходимо своевременно организовывать чистку крыш зданий от сосулек, снега и наледи, обеспечивать контроль за качеством уборки и содержания зданий и территорий.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 10:07Специальная военная операция на Украине
Рогозина и других раненых развезли по разным больницам
 
ПроисшествияЖКХЛугаЛенинградская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала