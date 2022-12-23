https://ria.ru/20221223/raskol-1840846362.html
Запад пытается расколоть Россию на разных уровнях власти, заявили в СФ
Запад пытается расколоть Россию на разных уровнях власти, заявили в СФ - РИА Новости, 23.12.2022
Запад пытается расколоть Россию на разных уровнях власти, заявили в СФ
Оппоненты России не оставляют попыток внести внутренний раскол на уровне федеральной и региональной власти, говорится в ежегодном докладе комиссии Совфеда по... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:36
2022-12-23T14:36
2022-12-23T14:36
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Оппоненты России не оставляют попыток внести внутренний раскол на уровне федеральной и региональной власти, говорится в ежегодном докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ. Среди угроз для России сенаторы отмечают "попытки внести внутренний раскол в среде лиц, принимающих непосредственное участие в процессах управления как на федеральном, так и на региональном уровнях (такого рода воздействие зачастую имеет адресный характер)", - говорится в документе, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. Кроме того, фиксируются такие виды попыток деструктивного воздействия, как: массированное использование социальных сетей, особенно создаваемых на зарубежных цифровых платформах; активная обработка граждан РФ, оказавшихся за рубежом (особенно в период 2021-2022 годов); поиск новых агентов влияния в российских регионах (особенно в недавно вошедших в состав РФ) и практически во всех социальных группах - не исключение даже вполне патриотически настроенные общественные силы, которые с 2022 года иностранцы пытаются опосредовано использовать для политической дестабилизации. Как отмечается в докладе, также происходит откровенная травля в подвластных антироссийским центрам СМИ и социальных сетях любых проявлений лояльности российским властям, любых попыток снизить деструктивной информационно-пропагандистский накал (включая попытки террористических атак на конкретных российских граждан и других сочувствующих России лиц). Происходит усиление административного и экономического давления (подчас противоправного) в отношении "российских политиков, общественных деятелей, должностных лиц, журналистов, предпринимателей с целью принудить их к акциям неповиновения, открытой критике власти, свертывания дел внутри России", говорится в докладе. Также происходит публичное глумление над российской историей, традиционными ценностями многонационального народа России, православием, внедрение в общественное сознание представителей других религиозных конфессий экстремистских взглядов, отмечают авторы доклада. Среди попыток внешнего вмешательства - продуцирование на фоне СВО в наиболее уязвимых сегментах общества "чувства неуверенности в достижении Россией провозглашенных целей специальной военной операции, провоцирование паникерских настроений, пораженчества", указывают сенаторы. По мнению комиссии, для российского общества также представляет реальную угрозу практика использования многочисленных сайтов и социальных сетей для манипулирования сознанием граждан, особенно молодежи, разрушения базовых моральных норм, традиций, религиозных устоев, семейных ценностей.
https://ria.ru/20221223/zapad-1840695096.html
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россия, в мире
Запад пытается расколоть Россию на разных уровнях власти, заявили в СФ
Комиссия СФ: Запад продолжает попытки внести раскол на разных уровнях власти в России
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Оппоненты России не оставляют попыток внести внутренний раскол на уровне федеральной и региональной власти, говорится в ежегодном докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ.
Среди угроз для России сенаторы отмечают "попытки внести внутренний раскол в среде лиц, принимающих непосредственное участие в процессах управления как на федеральном, так и на региональном уровнях (такого рода воздействие зачастую имеет адресный характер)", - говорится в документе, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, фиксируются такие виды попыток деструктивного воздействия, как: массированное использование социальных сетей, особенно создаваемых на зарубежных цифровых платформах; активная обработка граждан РФ, оказавшихся за рубежом (особенно в период 2021-2022 годов); поиск новых агентов влияния в российских регионах (особенно в недавно вошедших в состав РФ) и практически во всех социальных группах - не исключение даже вполне патриотически настроенные общественные силы, которые с 2022 года иностранцы пытаются опосредовано использовать для политической дестабилизации.
Как отмечается в докладе, также происходит откровенная травля в подвластных антироссийским центрам СМИ и социальных сетях любых проявлений лояльности российским властям, любых попыток снизить деструктивной информационно-пропагандистский накал (включая попытки террористических атак на конкретных российских граждан и других сочувствующих России лиц).
Происходит усиление административного и экономического давления (подчас противоправного) в отношении "российских политиков, общественных деятелей, должностных лиц, журналистов, предпринимателей с целью принудить их к акциям неповиновения, открытой критике власти, свертывания дел внутри России", говорится в докладе.
Также происходит публичное глумление над российской историей, традиционными ценностями многонационального народа России, православием, внедрение в общественное сознание представителей других религиозных конфессий экстремистских взглядов, отмечают авторы доклада.
Среди попыток внешнего вмешательства - продуцирование на фоне СВО в наиболее уязвимых сегментах общества "чувства неуверенности в достижении Россией провозглашенных целей специальной военной операции, провоцирование паникерских настроений, пораженчества", указывают сенаторы.
По мнению комиссии, для российского общества также представляет реальную угрозу практика использования многочисленных сайтов и социальных сетей для манипулирования сознанием граждан, особенно молодежи, разрушения базовых моральных норм, традиций, религиозных устоев, семейных ценностей.