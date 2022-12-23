https://ria.ru/20221223/rakety-1840763908.html

КНДР запустила две баллистические ракеты из аэропорта Сунан в Пхеньяне

КНДР запустила две баллистические ракеты из аэропорта Сунан в Пхеньяне - РИА Новости, 23.12.2022

КНДР запустила две баллистические ракеты из аэропорта Сунан в Пхеньяне

КНДР пустила две баллистические ракеты малой дальности из района аэродрома Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:21

2022-12-23T11:21

2022-12-23T11:27

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пхеньян

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 23 дек – РИА Новости. КНДР пустила две баллистические ракеты малой дальности из района аэродрома Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.Военные анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты.В этом году КНДР пускала баллистические ракеты 38 раз, всего было пущено 67 ракет. Помимо этого, Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет.18 декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника.

https://ria.ru/20221223/kndr-1840711524.html

пхеньян

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

в мире, пхеньян, кндр (северная корея)