https://ria.ru/20221223/rabota-1840742334.html

Жители новых регионов с 1 января смогут получить услуги по подбору работы

Жители новых регионов с 1 января смогут получить услуги по подбору работы - РИА Новости, 23.12.2022

Жители новых регионов с 1 января смогут получить услуги по подбору работы

Жители четырех новых регионов России смогут получить услуги по подбору работы с 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T10:03

2022-12-23T10:03

2022-12-23T10:03

россия

экономика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

луганская народная республика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Жители четырех новых регионов России смогут получить услуги по подбору работы с 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба кабмина. "С 1 января 2023 года жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут получить содействие в поиске подходящей работы и другие услуги в сфере занятости", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221206/prava-1836807040.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , луганская народная республика