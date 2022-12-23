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Жители новых регионов с 1 января смогут получить услуги по подбору работы - РИА Новости, 23.12.2022
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Жители новых регионов с 1 января смогут получить услуги по подбору работы
Жители новых регионов с 1 января смогут получить услуги по подбору работы - РИА Новости, 23.12.2022
Жители новых регионов с 1 января смогут получить услуги по подбору работы
Жители четырех новых регионов России смогут получить услуги по подбору работы с 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:03
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россия
экономика
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Жители четырех новых регионов России смогут получить услуги по подбору работы с 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба кабмина. "С 1 января 2023 года жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут получить содействие в поиске подходящей работы и другие услуги в сфере занятости", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221206/prava-1836807040.html
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донецкая народная республика
запорожская область
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россия, экономика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , луганская народная республика
Россия, Экономика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Луганская Народная Республика
10:03 23.12.2022
 
Жители новых регионов с 1 января смогут получить услуги по подбору работы

Жители четырех новых регионов с 1 января смогут получить содействие в поиске работы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудница Центра занятости населения
Сотрудница Центра занятости населения - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудница Центра занятости населения. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Жители четырех новых регионов России смогут получить услуги по подбору работы с 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба кабмина.
"С 1 января 2023 года жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут получить содействие в поиске подходящей работы и другие услуги в сфере занятости", - говорится в сообщении.
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