https://ria.ru/20221223/rabota-1840742334.html
Жители новых регионов с 1 января смогут получить услуги по подбору работы
Жители новых регионов с 1 января смогут получить услуги по подбору работы - РИА Новости, 23.12.2022
Жители новых регионов с 1 января смогут получить услуги по подбору работы
Жители четырех новых регионов России смогут получить услуги по подбору работы с 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:03
2022-12-23T10:03
2022-12-23T10:03
россия
экономика
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Жители четырех новых регионов России смогут получить услуги по подбору работы с 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба кабмина. "С 1 января 2023 года жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут получить содействие в поиске подходящей работы и другие услуги в сфере занятости", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221206/prava-1836807040.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
луганская народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , луганская народная республика
Россия, Экономика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Луганская Народная Республика
Жители новых регионов с 1 января смогут получить услуги по подбору работы
Жители четырех новых регионов с 1 января смогут получить содействие в поиске работы