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Российская ПВО сбила десять украинских дронов и два снаряда HIMARS

Российская ПВО сбила десять украинских дронов и два снаряда HIMARS - РИА Новости, 23.12.2022

Российская ПВО сбила десять украинских дронов и два снаряда HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, а также два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:42

2022-12-23T16:42

2022-12-23T17:06

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, а также два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Макеевка, Нововодяное, Кременная Луганской Народной Республики, Ольгинка, Володино, Кутейниково, Ясиноватая Донецкой Народной Республики, Малиновка, Малые Щербаки и пологи Запорожской области", - говорится в сообщении. Кроме того, в ЛНР сбито два снаряда РСЗО HIMARS.

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в мире, россия, макеевка, ясиноватая