https://ria.ru/20221223/putin-1840984279.html

Путин получает достоверную информацию о ходе спецоперации, заявил Песков

Путин получает достоверную информацию о ходе спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 23.12.2022

Путин получает достоверную информацию о ходе спецоперации, заявил Песков

Заявления СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы получает "искаженную" информацию по специальной операции, не соответствуют действительности, заявил... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T21:51

2022-12-23T21:51

2022-12-23T21:53

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Заявления СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы получает "искаженную" информацию по специальной операции, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники написала, что Путин каждое утро якобы получает письменный брифинг о специальной операции на Украине, информация в котором тщательно выверяется, чтобы подчеркнуть успехи и приуменьшить неудачи. По утверждениям источников, обновления по ситуации на фронте якобы могут поступать на стол Путину в течение нескольких дней, что "часто делает данные устаревшими". Газета утверждает, что о происходящем командующие с передовой докладывают в ФСБ, которая якобы "редактирует" отчеты для экспертов Совета безопасности, которые, в свою очередь, передают их секретарю Совбеза. "Президент, так же как и раньше, имеет несколько каналов получения информации. Любые утверждения, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности", - приводит газета Wall Street Journal слова Пескова. Комментарий пресс-секретаря президента РФ в газете опубликован на английском языке. По данным издания, Песков также заявил, что планирование вокруг специальной операции является секретной информацией.

https://ria.ru/20221223/putin-1840884903.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)