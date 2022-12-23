https://ria.ru/20221223/putin-1840984279.html
Путин получает достоверную информацию о ходе спецоперации, заявил Песков
Путин получает достоверную информацию о ходе спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 23.12.2022
Путин получает достоверную информацию о ходе спецоперации, заявил Песков
Заявления СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы получает "искаженную" информацию по специальной операции, не соответствуют действительности, заявил... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T21:51
2022-12-23T21:51
2022-12-23T21:53
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Заявления СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы получает "искаженную" информацию по специальной операции, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники написала, что Путин каждое утро якобы получает письменный брифинг о специальной операции на Украине, информация в котором тщательно выверяется, чтобы подчеркнуть успехи и приуменьшить неудачи. По утверждениям источников, обновления по ситуации на фронте якобы могут поступать на стол Путину в течение нескольких дней, что "часто делает данные устаревшими". Газета утверждает, что о происходящем командующие с передовой докладывают в ФСБ, которая якобы "редактирует" отчеты для экспертов Совета безопасности, которые, в свою очередь, передают их секретарю Совбеза. "Президент, так же как и раньше, имеет несколько каналов получения информации. Любые утверждения, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности", - приводит газета Wall Street Journal слова Пескова. Комментарий пресс-секретаря президента РФ в газете опубликован на английском языке. По данным издания, Песков также заявил, что планирование вокруг специальной операции является секретной информацией.
https://ria.ru/20221223/putin-1840884903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
21:51 23.12.2022 (обновлено: 21:53 23.12.2022)
Путин получает достоверную информацию о ходе спецоперации, заявил Песков
Песков: Путин получает достоверную информацию о ходе спецоперации от нескольких источников
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Заявления СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы получает "искаженную" информацию по специальной операции, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники написала, что Путин каждое утро якобы получает письменный брифинг о специальной операции на Украине, информация в котором тщательно выверяется, чтобы подчеркнуть успехи и приуменьшить неудачи. По утверждениям источников, обновления по ситуации на фронте якобы могут поступать на стол Путину в течение нескольких дней, что "часто делает данные устаревшими". Газета утверждает, что о происходящем командующие с передовой докладывают в ФСБ, которая якобы "редактирует" отчеты для экспертов Совета безопасности, которые, в свою очередь, передают их секретарю Совбеза.
"Президент, так же как и раньше, имеет несколько каналов получения информации. Любые утверждения, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности", - приводит газета Wall Street Journal слова Пескова. Комментарий пресс-секретаря президента РФ в газете опубликован на английском языке.
По данным издания, Песков также заявил, что планирование вокруг специальной операции является секретной информацией.