https://ria.ru/20221223/putin-1840939987.html

Путин: нужна обратная связь предприятий ОПК с подразделениями спецоперации

Путин: нужна обратная связь предприятий ОПК с подразделениями спецоперации - РИА Новости, 23.12.2022

Путин: нужна обратная связь предприятий ОПК с подразделениями спецоперации

Президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению потребностей Вооруженных сил, задействованных в спецоперации, указал предприятиям обороно-промышленного... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T18:34

2022-12-23T18:34

2022-12-23T19:01

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

тула

"панцирь-с"

панцирь-с1

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ТУЛА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению потребностей Вооруженных сил, задействованных в спецоперации, указал предприятиям обороно-промышленного комплекса на необходимость обратной связи с войсками.Он отметил, что сегодня специалисты многих предприятий ОПК выезжают на передовую, помогают быстро восстанавливать поврежденную технику, возвращать ее в строй, а конструкторы вносят изменения в типовые образцы для улучшения их характеристик."Такой механизм обмена информацией для повышения качества поенной продукции, поставляемой для специальной военной операции, должен быть постоянным и максимально эффективным", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, безопасность, россия, тула, "панцирь-с", панцирь-с1