https://ria.ru/20221223/putin-1840939987.html
Путин: нужна обратная связь предприятий ОПК с подразделениями спецоперации
Путин: нужна обратная связь предприятий ОПК с подразделениями спецоперации - РИА Новости, 23.12.2022
Путин: нужна обратная связь предприятий ОПК с подразделениями спецоперации
Президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению потребностей Вооруженных сил, задействованных в спецоперации, указал предприятиям обороно-промышленного... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T18:34
2022-12-23T18:34
2022-12-23T19:01
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
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"панцирь-с"
панцирь-с1
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ТУЛА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению потребностей Вооруженных сил, задействованных в спецоперации, указал предприятиям обороно-промышленного комплекса на необходимость обратной связи с войсками.Он отметил, что сегодня специалисты многих предприятий ОПК выезжают на передовую, помогают быстро восстанавливать поврежденную технику, возвращать ее в строй, а конструкторы вносят изменения в типовые образцы для улучшения их характеристик."Такой механизм обмена информацией для повышения качества поенной продукции, поставляемой для специальной военной операции, должен быть постоянным и максимально эффективным", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, россия, тула, "панцирь-с", панцирь-с1
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Тула, "Панцирь-С", Панцирь-С1
18:34 23.12.2022 (обновлено: 19:01 23.12.2022)
Путин: нужна обратная связь предприятий ОПК с подразделениями спецоперации
Путин: нужна обратная связь предприятий ОПК с подразделениями, участвующими в спецоперации
ТУЛА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению потребностей Вооруженных сил, задействованных в спецоперации, указал предприятиям обороно-промышленного комплекса на необходимость обратной связи с войсками.
"Отдельный и крайне важный вопрос - это обеспечение организациями ОПК обратной связи с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции", - сказал Путин, открывая совещание.
Он отметил, что сегодня специалисты многих предприятий ОПК выезжают на передовую, помогают быстро восстанавливать поврежденную технику, возвращать ее в строй, а конструкторы вносят изменения в типовые образцы для улучшения их характеристик.
"Такой механизм обмена информацией для повышения качества поенной продукции, поставляемой для специальной военной операции, должен быть постоянным и максимально эффективным", - добавил Путин.