https://ria.ru/20221223/putin-1840939592.html
Путин: важно улучшать характеристики оснащения бойцов с учетом опыта
Путин: важно улучшать характеристики оснащения бойцов с учетом опыта - РИА Новости, 23.12.2022
Путин: важно улучшать характеристики оснащения бойцов с учетом опыта
Президент России Владимир Путин призвал совершенствовать и улучшать характеристики вооружений и оснащения бойцов, задействованных в специальной военной... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T18:33
2022-12-23T18:33
2022-12-23T18:50
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
тула
"панцирь-с"
панцирь-с1
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ТУЛА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал совершенствовать и улучшать характеристики вооружений и оснащения бойцов, задействованных в специальной военной операции, с учетом боевого опыта.Путин в пятницу прибыл в Тулу, где ознакомился с работой машиностроительного завода "Щегловский вал", на котором производятся боевые машины для комплексов "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", а также противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" на базе автомобиля "Тигр".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, россия, тула, "панцирь-с", панцирь-с1
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Тула, "Панцирь-С", Панцирь-С1
18:33 23.12.2022 (обновлено: 18:50 23.12.2022)
Путин: важно улучшать характеристики оснащения бойцов с учетом опыта
Путин: важно совершенствовать и улучшать характеристики оснащения бойцов с учетом опыта