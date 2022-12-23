https://ria.ru/20221223/putin-1840939592.html

Путин: важно улучшать характеристики оснащения бойцов с учетом опыта

Путин: важно улучшать характеристики оснащения бойцов с учетом опыта - РИА Новости, 23.12.2022

Путин: важно улучшать характеристики оснащения бойцов с учетом опыта

Президент России Владимир Путин призвал совершенствовать и улучшать характеристики вооружений и оснащения бойцов, задействованных в специальной военной... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T18:33

2022-12-23T18:33

2022-12-23T18:50

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

тула

"панцирь-с"

панцирь-с1

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ТУЛА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал совершенствовать и улучшать характеристики вооружений и оснащения бойцов, задействованных в специальной военной операции, с учетом боевого опыта.Путин в пятницу прибыл в Тулу, где ознакомился с работой машиностроительного завода "Щегловский вал", на котором производятся боевые машины для комплексов "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", а также противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" на базе автомобиля "Тигр".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

тула

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, безопасность, россия, тула, "панцирь-с", панцирь-с1