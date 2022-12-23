https://ria.ru/20221223/putin-1840929772.html

Путин ознакомился с работой завода "Щегловский вал"

Путин ознакомился с работой завода "Щегловский вал" - РИА Новости, 23.12.2022

Путин ознакомился с работой завода "Щегловский вал"

Президент России Владимир Путин ознакомился с работой машиностроительного завода "Щегловский вал", где производят боевые машины для комплексов "Панцирь-С" и... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T18:01

2022-12-23T18:01

2022-12-23T20:33

безопасность

владимир путин

тула

россия

"панцирь-с"

панцирь-с1

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с работой машиностроительного завода "Щегловский вал", где производят боевые машины для комплексов "Панцирь-С" и "Панцирь-С1".В пятницу глава государства прибыл в Тулу, там он проведет совещание по обеспечению потребностей вооруженных сил, задействованных в спецоперации на Украине.Президент в сопровождении губернатора региона Алексея Дюмина и гендиректора предприятия Алексея Вислогузова посетил цеха, где ему представили образцы управляемых снарядов, мин и ракет для различных видов вооружения, в частности, "Корнет-ЭМ". Путин также осмотрел различные модели зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", в том числе арктическую модель.Российскому лидеру показали модернизированное боевое отделение БМП-2. Одну из машин Путин осмотрел, поднявшись по ступеням подставки, которую используют рабочие на производстве."Заканчиваете уже?" — поинтересовался глава государства у работников, занятых на обслуживании одной из боевых машин пехоты. Рабочие ответили утвердительно.Предприятие российского оборонно-промышленного комплекса "Щегловский вал" было образовано в 2001 году, а серийную продукцию начало выпускать в 2004 году. Входит в структуру АО "НПО "Высокоточные комплексы" (ГК "Ростех"). По состоянию на декабрь этого года общая численность работников превышает 2,4 тысячи человек.Сейчас на заводе выпускают боевые машины зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", а также станции обнаружения целей из их состава. Помимо этого, предприятие производит боевые отделения "Бахча" и "Бережок", прицелы командира панорамические из их состава, многофункциональные радиолокационные станции и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" на базе автомобиля "Тигр".

https://ria.ru/20221222/kinzhal-1840585394.html

https://ria.ru/20221221/sarmat-1840273417.html

https://ria.ru/20221221/postavki-1840270498.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, владимир путин, тула, россия, "панцирь-с", панцирь-с1, украина, алексей дюмин, бмп-2, ростех