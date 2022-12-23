Рейтинг@Mail.ru
Путин ознакомился с работой завода "Щегловский вал" - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/putin-1840929772.html
Путин ознакомился с работой завода "Щегловский вал"
Путин ознакомился с работой завода "Щегловский вал" - РИА Новости, 23.12.2022
Путин ознакомился с работой завода "Щегловский вал"
Президент России Владимир Путин ознакомился с работой машиностроительного завода "Щегловский вал", где производят боевые машины для комплексов "Панцирь-С" и... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T18:01
2022-12-23T20:33
безопасность
владимир путин
тула
россия
"панцирь-с"
панцирь-с1
специальная военная операция на украине
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840972004_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_b7836335e3f607937bf62da087d578cb.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с работой машиностроительного завода "Щегловский вал", где производят боевые машины для комплексов "Панцирь-С" и "Панцирь-С1".В пятницу глава государства прибыл в Тулу, там он проведет совещание по обеспечению потребностей вооруженных сил, задействованных в спецоперации на Украине.Президент в сопровождении губернатора региона Алексея Дюмина и гендиректора предприятия Алексея Вислогузова посетил цеха, где ему представили образцы управляемых снарядов, мин и ракет для различных видов вооружения, в частности, "Корнет-ЭМ". Путин также осмотрел различные модели зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", в том числе арктическую модель.Российскому лидеру показали модернизированное боевое отделение БМП-2. Одну из машин Путин осмотрел, поднявшись по ступеням подставки, которую используют рабочие на производстве."Заканчиваете уже?" — поинтересовался глава государства у работников, занятых на обслуживании одной из боевых машин пехоты. Рабочие ответили утвердительно.Предприятие российского оборонно-промышленного комплекса "Щегловский вал" было образовано в 2001 году, а серийную продукцию начало выпускать в 2004 году. Входит в структуру АО "НПО "Высокоточные комплексы" (ГК "Ростех"). По состоянию на декабрь этого года общая численность работников превышает 2,4 тысячи человек.Сейчас на заводе выпускают боевые машины зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", а также станции обнаружения целей из их состава. Помимо этого, предприятие производит боевые отделения "Бахча" и "Бережок", прицелы командира панорамические из их состава, многофункциональные радиолокационные станции и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" на базе автомобиля "Тигр".
https://ria.ru/20221222/kinzhal-1840585394.html
https://ria.ru/20221221/sarmat-1840273417.html
https://ria.ru/20221221/postavki-1840270498.html
тула
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840972004_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_72364b386e19a975b964a0222de9928f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, владимир путин, тула, россия, "панцирь-с", панцирь-с1, украина, алексей дюмин, бмп-2, ростех
Безопасность, Владимир Путин, Тула, Россия, "Панцирь-С", Панцирь-С1, Специальная военная операция на Украине, Украина, Алексей Дюмин, БМП-2, Ростех
18:01 23.12.2022 (обновлено: 20:33 23.12.2022)
 
Путин ознакомился с работой завода "Щегловский вал"

Путин ознакомился с работой завода "Щегловский вал", где производят ПТРК "Корнет-ЭМ"

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра сборочного цеха тяжелых машин и легкобронированной техники тульского машиностроительного завода "Щегловский вал"
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра сборочного цеха тяжелых машин и легкобронированной техники тульского машиностроительного завода Щегловский вал - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с работой машиностроительного завода "Щегловский вал", где производят боевые машины для комплексов "Панцирь-С" и "Панцирь-С1".
В пятницу глава государства прибыл в Тулу, там он проведет совещание по обеспечению потребностей вооруженных сил, задействованных в спецоперации на Украине.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 16:13Специальная военная операция на Украине
Герасимов назвал ракеты "Кинжал" неуязвимыми для украинских систем ПВО
Президент в сопровождении губернатора региона Алексея Дюмина и гендиректора предприятия Алексея Вислогузова посетил цеха, где ему представили образцы управляемых снарядов, мин и ракет для различных видов вооружения, в частности, "Корнет-ЭМ". Путин также осмотрел различные модели зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", в том числе арктическую модель.

Российскому лидеру показали модернизированное боевое отделение БМП-2. Одну из машин Путин осмотрел, поднявшись по ступеням подставки, которую используют рабочие на производстве.

"Заканчиваете уже?" — поинтересовался глава государства у работников, занятых на обслуживании одной из боевых машин пехоты. Рабочие ответили утвердительно.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
21 декабря, 15:30Новое оружие России
В России начались работы по развертыванию МБР "Сармат"
Предприятие российского оборонно-промышленного комплекса "Щегловский вал" было образовано в 2001 году, а серийную продукцию начало выпускать в 2004 году. Входит в структуру АО "НПО "Высокоточные комплексы" (ГК "Ростех"). По состоянию на декабрь этого года общая численность работников превышает 2,4 тысячи человек.
Сейчас на заводе выпускают боевые машины зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", а также станции обнаружения целей из их состава. Помимо этого, предприятие производит боевые отделения "Бахча" и "Бережок", прицелы командира панорамические из их состава, многофункциональные радиолокационные станции и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" на базе автомобиля "Тигр".
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе США - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 15:24Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало, сколько Запад потратил на поставки оружия Киеву
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинТулаРоссия"Панцирь-С"Панцирь-С1УкраинаАлексей ДюминБМП-2Ростех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала