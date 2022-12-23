https://ria.ru/20221223/putin-1840914476.html

Путин прибыл в Тулу

Путин прибыл в Тулу - РИА Новости, 23.12.2022

Путин прибыл в Тулу

Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу, где у него запланировано совещание по обеспечению потребностей Вооруженных сил, задействованных в спецоперации. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T17:17

2022-12-23T17:17

2022-12-23T17:18

тула

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_0:231:3144:2000_1920x0_80_0_0_6f380f78e4795744ff7e5e125af10355.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу, где у него запланировано совещание по обеспечению потребностей Вооруженных сил, задействованных в спецоперации.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что обсуждать будут потребности в вооружениях и военной специальной технике.Как ожидается, президент посетит Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, где делают различные системы вооружения. Сопровождать главу государства будет губернатор региона Алексей Дюмин. Вместе они осмотрят недавно открытый ситуационный центр губернатора.

https://ria.ru/20221223/putin-1840795917.html

тула

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

тула, владимир путин, россия