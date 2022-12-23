https://ria.ru/20221223/putin-1840914476.html
Путин прибыл в Тулу
Путин прибыл в Тулу - РИА Новости, 23.12.2022
Путин прибыл в Тулу
Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу, где у него запланировано совещание по обеспечению потребностей Вооруженных сил, задействованных в спецоперации. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:17
2022-12-23T17:17
2022-12-23T17:18
тула
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу, где у него запланировано совещание по обеспечению потребностей Вооруженных сил, задействованных в спецоперации.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что обсуждать будут потребности в вооружениях и военной специальной технике.Как ожидается, президент посетит Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, где делают различные системы вооружения. Сопровождать главу государства будет губернатор региона Алексей Дюмин. Вместе они осмотрят недавно открытый ситуационный центр губернатора.
https://ria.ru/20221223/putin-1840795917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тула, владимир путин, россия
Тула, Владимир Путин, Россия
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу, где у него запланировано совещание по обеспечению потребностей Вооруженных сил, задействованных в спецоперации.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что обсуждать будут потребности в вооружениях и военной специальной технике.
Как ожидается, президент посетит Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, где делают различные системы вооружения. Сопровождать главу государства будет губернатор региона Алексей Дюмин. Вместе они осмотрят недавно открытый ситуационный центр губернатора.