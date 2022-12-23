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Офицер разведки США восхитился тактикой Путина по Украине - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/putin-1840884903.html
Офицер разведки США восхитился тактикой Путина по Украине
Офицер разведки США восхитился тактикой Путина по Украине - РИА Новости, 23.12.2022
Офицер разведки США восхитился тактикой Путина по Украине
Благодаря политике Владимира Путина, Россия обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы достичь своих целей, заявил офицер разведки американской морской пехоты РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:02
2022-12-23T17:21
в мире
владимир путин
россия
украина
киев
нато
специальная военная операция на украине
польша
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Благодаря политике Владимира Путина, Россия обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы достичь своих целей, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.В среду на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Путин заявил, что Россия будет совершенствовать свои вооруженные силы и всю военную составляющую государства "спокойно, ритмично, без всякой суеты"."Эта тактика (озвученная Путиным. — Прим. ред.) говорит о том, что Россия не будет истощена, в отличие от Запада. Мы уже опустошили все склады, чтобы накачать Украину оружием", — пояснил офицер.Риттер высоко оценил действия российского лидера на фоне нарастающей агрессии НАТО. Он также напомнил, что альянс увеличил военное присутствие в Польше, а также намерен приблизится к границам России за счет вступления Финляндии и Швеции.США и их союзники продолжают отправлять киевскому режиму вооружение на десятки миллиардов долларов. Москва при этом не раз заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.Накануне Владимир Путин отметил, что во время спецоперации расходуются большие военные запасы, но разница с ВПК противника огромная. Так, Россия, в отличие от Украины, развивала за последние десятилетия оборонную промышленность, военную науку и технологии.
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840863467.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, киев, нато, польша
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Польша
16:02 23.12.2022 (обновлено: 17:21 23.12.2022)
 
Офицер разведки США восхитился тактикой Путина по Украине

Офицер разведки США Риттер: Путин обеспечил ВПК России всеми необходимыми ресурсами

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Благодаря политике Владимира Путина, Россия обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы достичь своих целей, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
В среду на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Путин заявил, что Россия будет совершенствовать свои вооруженные силы и всю военную составляющую государства "спокойно, ритмично, без всякой суеты".
Украинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 15:23Специальная военная операция на Украине
NYT: украинская армия оказалась в патовой ситуации
"Эта тактика (озвученная Путиным. — Прим. ред.) говорит о том, что Россия не будет истощена, в отличие от Запада. Мы уже опустошили все склады, чтобы накачать Украину оружием", — пояснил офицер.
Риттер высоко оценил действия российского лидера на фоне нарастающей агрессии НАТО. Он также напомнил, что альянс увеличил военное присутствие в Польше, а также намерен приблизится к границам России за счет вступления Финляндии и Швеции.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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"Нужно только это". Что изменится в российской армии
США и их союзники продолжают отправлять киевскому режиму вооружение на десятки миллиардов долларов. Москва при этом не раз заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
Накануне Владимир Путин отметил, что во время спецоперации расходуются большие военные запасы, но разница с ВПК противника огромная. Так, Россия, в отличие от Украины, развивала за последние десятилетия оборонную промышленность, военную науку и технологии.
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Будет только хуже. Чем обернется поездка Зеленского в США
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаКиевНАТОПольша
 
 
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