https://ria.ru/20221223/putin-1840884903.html
Офицер разведки США восхитился тактикой Путина по Украине
Офицер разведки США восхитился тактикой Путина по Украине - РИА Новости, 23.12.2022
Офицер разведки США восхитился тактикой Путина по Украине
Благодаря политике Владимира Путина, Россия обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы достичь своих целей, заявил офицер разведки американской морской пехоты РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:02
2022-12-23T16:02
2022-12-23T17:21
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Благодаря политике Владимира Путина, Россия обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы достичь своих целей, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.В среду на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Путин заявил, что Россия будет совершенствовать свои вооруженные силы и всю военную составляющую государства "спокойно, ритмично, без всякой суеты"."Эта тактика (озвученная Путиным. — Прим. ред.) говорит о том, что Россия не будет истощена, в отличие от Запада. Мы уже опустошили все склады, чтобы накачать Украину оружием", — пояснил офицер.Риттер высоко оценил действия российского лидера на фоне нарастающей агрессии НАТО. Он также напомнил, что альянс увеличил военное присутствие в Польше, а также намерен приблизится к границам России за счет вступления Финляндии и Швеции.США и их союзники продолжают отправлять киевскому режиму вооружение на десятки миллиардов долларов. Москва при этом не раз заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.Накануне Владимир Путин отметил, что во время спецоперации расходуются большие военные запасы, но разница с ВПК противника огромная. Так, Россия, в отличие от Украины, развивала за последние десятилетия оборонную промышленность, военную науку и технологии.
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840863467.html
https://ria.ru/20221221/armiya-1840338845.html
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840605910.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, киев, нато, польша
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Польша
16:02 23.12.2022 (обновлено: 17:21 23.12.2022)
Офицер разведки США восхитился тактикой Путина по Украине
Офицер разведки США Риттер: Путин обеспечил ВПК России всеми необходимыми ресурсами