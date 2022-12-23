https://ria.ru/20221223/putin-1840796378.html
Путин проведет в Туле совещание по обеспечению потребностей спецоперации
Путин проведет в Туле совещание по обеспечению потребностей спецоперации - РИА Новости, 23.12.2022
Путин проведет в Туле совещание по обеспечению потребностей спецоперации
Президент России Владимир Путин в пятницу в Туле ознакомится с продукцией оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и проведет совещание по обеспечению... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:41
2022-12-23T12:41
2022-12-23T12:43
специальная военная операция на украине
тула
безопасность
владимир путин
алексей дюмин
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в Туле ознакомится с продукцией оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и проведет совещание по обеспечению потребностей спецоперации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Будет обсуждаться вопрос обеспечения потребностей Вооруженных сил, в первую очередь, которые принимают участие в специальной военной операции, потребности в вооружениях, в военной специальной технике. Заниматься он этим будет в Туле. Сегодня будет туда рабочая поездка", - сказал Песков журналистам.Он рассказал, что Путин посетит Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, где делают различные системы вооружения. Затем президент проведет совещание с руководителями организации оборонно-промышленного комплекса.Сопровождать главу государства будет губернатор региона Алексей Дюмин. Вместе они осмотрят недавно открытый ситуационный центр губернатора.
https://ria.ru/20221221/armiya-1840338845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тула, безопасность, владимир путин, алексей дюмин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Тула, Безопасность, Владимир Путин, Алексей Дюмин, Дмитрий Песков
12:41 23.12.2022 (обновлено: 12:43 23.12.2022)
Путин проведет в Туле совещание по обеспечению потребностей спецоперации
Путин в пятницу в Туле ознакомится с продукцией ОПК, проведет совещание по обеспечению СВО
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в Туле ознакомится с продукцией оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и проведет совещание по обеспечению потребностей спецоперации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет обсуждаться вопрос обеспечения потребностей Вооруженных сил, в первую очередь, которые принимают участие в специальной военной операции, потребности в вооружениях, в военной специальной технике. Заниматься он этим будет в Туле. Сегодня будет туда рабочая поездка", - сказал Песков журналистам.
Он рассказал, что Путин посетит Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, где делают различные системы вооружения. Затем президент проведет совещание с руководителями организации оборонно-промышленного комплекса.
Сопровождать главу государства будет губернатор региона Алексей Дюмин
. Вместе они осмотрят недавно открытый ситуационный центр губернатора.