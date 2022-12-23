https://ria.ru/20221223/putin-1840796378.html

Путин проведет в Туле совещание по обеспечению потребностей спецоперации

Путин проведет в Туле совещание по обеспечению потребностей спецоперации - РИА Новости, 23.12.2022

Путин проведет в Туле совещание по обеспечению потребностей спецоперации

Президент России Владимир Путин в пятницу в Туле ознакомится с продукцией оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и проведет совещание по обеспечению... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:41

2022-12-23T12:41

2022-12-23T12:43

специальная военная операция на украине

тула

безопасность

владимир путин

алексей дюмин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834329299_0:354:2968:2024_1920x0_80_0_0_ab1a50e723a1601d3ed5606669440a41.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в Туле ознакомится с продукцией оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и проведет совещание по обеспечению потребностей спецоперации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Будет обсуждаться вопрос обеспечения потребностей Вооруженных сил, в первую очередь, которые принимают участие в специальной военной операции, потребности в вооружениях, в военной специальной технике. Заниматься он этим будет в Туле. Сегодня будет туда рабочая поездка", - сказал Песков журналистам.Он рассказал, что Путин посетит Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, где делают различные системы вооружения. Затем президент проведет совещание с руководителями организации оборонно-промышленного комплекса.Сопровождать главу государства будет губернатор региона Алексей Дюмин. Вместе они осмотрят недавно открытый ситуационный центр губернатора.

https://ria.ru/20221221/armiya-1840338845.html

тула

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тула, безопасность, владимир путин, алексей дюмин, дмитрий песков