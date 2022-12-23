https://ria.ru/20221223/putin-1840795917.html

В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Байдена

В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 23.12.2022

В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Байдена

Никаких предварительных контактов по поводу возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:38

2022-12-23T12:38

2022-12-23T12:41

владимир путин

джо байден

россия

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Никаких предварительных контактов по поводу возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никаких предварительных контактов на этот счет нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.В четверг Путин заявил на пресс-подходе, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это Киев сам себе запретил вести диалог, что выглядит несколько необычно и даже странно. После чего координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США считают, что российское руководство не готово к переговорам об урегулировании конфликта на Украине.

https://ria.ru/20221202/peregovory-1835831408.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, джо байден, россия, сша, украина