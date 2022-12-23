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В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 23.12.2022
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В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Байдена
В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 23.12.2022
В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Байдена
Никаких предварительных контактов по поводу возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:38
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владимир путин
джо байден
россия
сша
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Никаких предварительных контактов по поводу возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никаких предварительных контактов на этот счет нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.В четверг Путин заявил на пресс-подходе, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это Киев сам себе запретил вести диалог, что выглядит несколько необычно и даже странно. После чего координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США считают, что российское руководство не готово к переговорам об урегулировании конфликта на Украине.
https://ria.ru/20221202/peregovory-1835831408.html
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владимир путин, джо байден, россия, сша, украина
Владимир Путин, Джо Байден, Россия, США, Украина
12:38 23.12.2022 (обновлено: 12:41 23.12.2022)
 
В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Байдена

Песков заявил об отсутствии контактов по возможной встрече Путина и Байдена

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Никаких предварительных контактов по поводу возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких предварительных контактов на этот счет нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В четверг Путин заявил на пресс-подходе, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это Киев сам себе запретил вести диалог, что выглядит несколько необычно и даже странно. После чего координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США считают, что российское руководство не готово к переговорам об урегулировании конфликта на Украине.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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В Кремле условия Байдена по переговорам с Россией назвали невозможными
 
Владимир ПутинДжо БайденРоссияСШАУкраина
 
 
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