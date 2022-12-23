https://ria.ru/20221223/putin-1840795917.html
В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Байдена
В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 23.12.2022
В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Байдена
Никаких предварительных контактов по поводу возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:38
2022-12-23T12:38
2022-12-23T12:41
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Никаких предварительных контактов по поводу возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никаких предварительных контактов на этот счет нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.В четверг Путин заявил на пресс-подходе, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это Киев сам себе запретил вести диалог, что выглядит несколько необычно и даже странно. После чего координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США считают, что российское руководство не готово к переговорам об урегулировании конфликта на Украине.
https://ria.ru/20221202/peregovory-1835831408.html
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владимир путин, джо байден, россия, сша, украина
Владимир Путин, Джо Байден, Россия, США, Украина
12:38 23.12.2022 (обновлено: 12:41 23.12.2022)
В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Байдена
Песков заявил об отсутствии контактов по возможной встрече Путина и Байдена